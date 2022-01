Madre de rapero muerto en Madrid pide reflexión sobre niños que matan niños

La madre del rapero Isaac, asesinado el pasado mes de julio en Madrid, ha confiando en una sentencia "ejemplarizante" que sirva para que la sociedad se conciencie "sobre en qué estamos fallando" cuando hay "niños que matan a niños en las calles", y para que esto "no vuelva a ocurrir".

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha tomado declaración este martes a la madre y a cuatro testigos del asesinato de Isaac, conocido como Little Kinki, el 14 de julio en el túnel de la calle Comercio de Madrid, por el que está en prisión un joven de 18 años conocido como Bárcenas, y también permanecen imputados tres menores de edad para los que la Fiscalía pidió el ingreso en un centro de régimen cerrado.

La madre de Isaac, Nines, y su letrado, Juan Manuel Medina, han explicado al acabar las declaraciones que ella ha detallado ante la jueza cómo era su hijo y cómo se manifestaba su discapacidad reconocida del 48 por ciento por síndrome de Asperger.

Por esa condición de especial vulnerabilidad y por el hecho de que el autor confeso del crimen, de 18 años y conocido como Bárcenas, pertenece a una banda latina, según la información recabada por esta parte, la familia de Isaac va a pedir para él prisión permanente revisable.

El letrado ha detallado que entre la diligencias practicadas se han remito al juzgado unos vídeos grabados y difundidos en una web por Bárcenas en los que se aprecia "claramente" que pertenece a una banda latina, por el lenguaje y por los símbolos.

Uno de esos vídeos, en el que participan los presuntos autores del crimen, fue grabado poco después del asesinato y muestra unos patinetes mientras los raperos dicen "te hemos frenado", lo que para el letrado y para la familia de Isaac significa que los presuntos autores "alardearon de su hazaña" tras matar al joven rapero, conocido como Little Kinki.

Nines ha explicado tanto al entrar como al salir a los juzgados que espera "que la justicia haga el mismo trabajo que Homicidios que fue excelente" al detener al autor confeso de los hechos y a tres menores implicados, y que sea "una sentencia ejemplarizante para que no vuelva a ocurrir nunca más nada como esto".

"Ya que no nos van a devolver a Isaac que por lo menos no se lleven así a más niños en las calles, por estas tonterías... niños matando a niños no es de recibo. Espero que como sociedad hagamos conciencia para que pensemos en qué estamos fallando para que pasen estas cosas, y que no vuelvan a ocurrir", ha explicado "destrozada" y visiblemente emocionada.

Antes de Nines han declarado tres testigos que estaban en el túnel de la calle Comercio cuando Isaac fue asesinado, pero que no presenciaron la agresión: uno iba en coche y vio a jóvenes en patinete y otra es una mujer que atendió al herido en primer lugar.

También ha testificado, por videoconferencia porque tiene coronavirus, el amigo de Isaac con el que iba hablando por teléfono cuando fue agredido, que ha relatado que Isaac le dijo que le estaban siguiendo tres o cuatro chicos, por lo que él le dice que corra, pero a continuación oye a Isaac decir "basta ya, dejadme" y ya le pierde.