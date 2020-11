La madre de las niñas asesinadas por su padre en Moraña denuncia su situación

Rocío Viéitez, la madre de las dos niñas de nueve y cuatro años asesinadas por su padre en Moraña (Pontevedra) en julio de 2015, ha dicho que sus hijas "merecen ser recordadas", pero ha advertido también de la precaria situación que padecen muchas mujeres como ella, al no estar consideradas víctimas de violencia machista.

"Nunca me he expresado en esta fecha, porque no lo sentí así y porque por ley no soy víctima de la violencia de género", ha asegurado a través de un mensaje que ha publicado en su perfil de Facebook, coincidiendo con la conmemoración de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Explica cómo en esta jornada de recuerdo a las víctimas "exigimos que pare y levantamos banderas en negro, eslóganes y lazos morados", pero advierte de la precaria situación en la que quedan muchas de las mujeres golpeadas por esta lacra.

En su caso, su exmarido David Oubel fue el primer condenado en España a la prisión permanente revisable y fue sentenciado a pagar 300.000 euros como responsabilidad civil, pero la mujer afirma que en la vida los percibirá, porque "solo tenía deudas".

Rocío Viéitez relata que ella tuvo que pagar unos 25.000 euros por las costas de su abogado, dinero que pudo afrontar gracias a su trabajo como traductora y ahora le obligan a pagar una hipoteca de 130.000 euros sobre la casa en donde su exmarido mató a sus hijas.

Aunque la vivienda se la quedó él tras el divorcio, "yo debo pagar como parte solvente, aunque no sea dueña de ella", algo que achaca a que la ley hipotecaria "es Dios en este mundo" y que provoca que "no tenga nada a mi nombre, porque no puedo tener nada".

La mujer lamenta que su situación, y la de muchas otras mujeres como ella, no termine "con la pérdida brutal de nuestros úteros", ya que todas deben afrontar "juicios que pagas tú" y deudas de "malnacidos" que dentro de unos años "pedirán permisos de fin de semana".

"Como yo, están muchas otras. Sin hijos, sin futuro y aún años después recibiendo palos legales", apunta la madre de las dos niñas asesinadas, que añade que "algunas" están "sin poder trabajar porque no levantan cabeza y son adictas a los antidepresivos para sobrevivir".

Insiste en que a estas mujeres la ley no les considera víctimas, "aunque llevemos la violencia de género tatuada en la piel", por lo que hace un llamamiento a que todos los que comparten sus palabras ayuden a que "la voz de los silenciados" se difunda.

Los padres y madres de niños asesinados por la violencia machista "no tenemos ni nombre que nos defina", subraya Rocío Viéitez, al entender que son "huérfanos de hijos" y que recuerdan a sus vástagos en vida "para mantenernos respirando".