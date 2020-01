Macron visitará Kiev mientras especialistas franceses examinarán la caja negra del avión derribado por Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará la capital de Ucrania, Kiev, mientras que un equipo de especialistas franceses examinarán la caja negra del avión ucraniano derribado por Irán, según ha confirmado el mandatario en conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Macron también ha confirmado a Zelenski el inicio de los procedimientos formales sobre la investigación internacional del derribo, según ha informado la oficina de prensa de la Presidencia ucraniana en un comunicado recogido por 'The Guardian'.

El presidente de Irán, Hasán Rohani primero, y la Guardia Revolucionaria del Ejército iraní después, han confirmado que el avión fue destruido por un proyectil lanzado por las fuerzas iraníes y han asumido toda la responsabilidad por la tragedia.

Entre los 176 fallecidos del vuelo PS752 había 82 iraníes, 63 canadienses, once ucranianos, diez suecos, cuatro afganos, tres alemanes y el mismo número de ciudadanos británicos. El avión, un Boeing 737, se estrelló pasadas las 06.00 (hora local) del pasado 8 de enero, "minutos después" del despegue.

Zelenski, ha considerado insuficientes las explicaciones provisionales del Gobierno iraní y ha exigido a la república islámica tanto una disculpa oficial y completa como su total cooperación para resolver este incidente. "Esta mañana nos trae la verdad", ha escrito el presidente de Ucrania en su cuenta de Twitter.

"Ucrania", ha añadido Zelenski, "insiste en (recibir) una completa admisión de culpa. Esperamos que Irán lleve a los responsables ante la justicia, devuelva los cuerpos, pague indemnizaciones y emita una disculpa oficial".

Por último, el presidente ucraniano ha insistido en que la investigación del incidente "debe ser completa, abierta y proseguir sin interferencias ni obstáculos".

En esa misma línea, el presidente de la aerolínea propietaria del avión siniestrado, Ukraine International Airlines (UIA), Yevhen Dijne, ha subrayado que no tiene ninguna duda de que la tripulación no hizo absolutamente nada mal que pudiera justificar el ataque. "No hemos dudado ni por un segundo de que nuestra tripulación y nuestro avión pudieran haber causado este terrible y horroroso incidente", ha publicado Dijne a través de Facebook.