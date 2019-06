Macron pide al sucesor de May "decencia y seriedad" para concluir el Brexit

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confiado este viernes en que sea quien sea el sucesor de Theresa May al frente del Gobierno británico tenga la "decencia y seriedad" necesarias para concluir de manera ordenada la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"No sé quién vendrá después, no me quiero inmiscuir en la vida política británica, pero espero que tenga la misma decencia y el mismo espíritu de seriedad y de responsabilidad (que May)", ha declarado Macron a la prensa en Bruselas, al término de una cumbre a Veintisiete.

El mandatario galo ha querido reconocer la "lealtad y respeto" con que la 'premier' ha llevado las negociaciones con el resto de socios para tratar de pactar un divorcio ordenado.

Así ha agradecido a May que "nunca haya tomado como rehén" las conversaciones con los europeos y ha asegurado que el resto de líderes europeos la han tratado "siempre con gran respeto".

Macron, en cualquier caso, ha afirmado que el Brexit es "una mala noticia para Europa" y ha confiado que el proceso concluya con una decisión que lleve a buen puerto el proceso.