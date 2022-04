Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas

El presidente francés y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, ha sido el más votado (28,6 por ciento) en la primera vuelta de las elecciones francesas celebrada este domingo y se disputará la Presidencia el próximo 24 de abril con la candidata ultraderechista, Marine Le Pen (24,4 por ciento), según el sondeo a pie de urna de Ifop-Fiducial.

El tercer candidato más votado ha sido Jean-Luc Mélencho, extrema izquierda populista, quien ha obtenido un 20,2 por ciento de las papeletas, según este estudio.

Muy por detrás quedan el otro candidato de extrema derecha, Éric Zemmour (6,8 por ciento); el candidato ecologista, Yannick Jadot (4,8 por ciento) y la candidata conservadora, Valérie Pécresse (4,6 por ciento). Jean Lassalle, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou y Nathalie Arthaud no superan el 4 por ciento. Las encuestas a pie de urna de OpinionWay, Ipsos-Steria, Harris Interactive y Elabe también sitúan a Macron y a Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Le Pen promete "poner en orden Francia en cinco años" y recibe el respaldo de Zemmour

Pese a sus agrios enfrentamientos en campaña, Zemmour ha pedido rápidamente el voto para Le Pen de cara a la segunda vuelta de las elecciones. "Aunque electoralmente no cambia nada, políticamente ha cambiado todo porque hemos llegado", ha destacado.

"Tengo muchas discrepancias con Marine Le Pen (...). No me equivocaré de oponente. Por eso hago un llamamiento a mis votantes para que voten a Marine Le Pen", ha afirmado en su discurso. "Gracias a ustedes puedo hacer una promesa: seguiré defendiendo a Francia y nuestras ideas. Ya estamos planeando el futuro. No me detendré aquí", ha prometido.

Poco después ha comparecido la candidata presidencial del partido Agrupación Nacional (AN). Le Pen ha prometido "poner en orden Francia en cinco años".

"De su voto dependerán las decisiones políticas del próximo quinquenio, pero en realidad comprometerán a Francia durante los próximos 50 años. Pondré Francia en orden en 5 años", ha afirmado Le Pen en su discurso de agradecimiento.

Así, Le Pen ha pedido a "todos los que hoy no han votado a Emmanuel Macron". "Todos los que hoy no votaron por Emmanuel Macron están destinados a sumarse a esta Agrupación", ha remachado.

Derecha, socialistas y ecologistas llaman a votar a Macron el 24-A

Los principales candidatos conservadores, socialistas y ecologistas han pedido el voto para el centrista Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas prevista para el 24 de abril para derrotar así a Marine Le Pen.

Tras conocerse los sondeos a pie de urna, Valérie Pécresse, candidata de Los Republicanos (conservadores); Fabien Roussel, candidato del Partido Comunista Francés; el ecologista Yannick Jadot y la candidata del Partido Socialista, Anne Hidalgo, han pedido el voto para Macron.