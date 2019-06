Macron desmiente haber apoyado los pactos de Rivera

El Palacio del Elíseo negó este jueves que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya apoyado "ni en público ni en privado" los pactos de Ciudadanos en España, informaron a Efe fuentes de la Presidencia francesa. "Es una información errónea. El presidente no ha pronunciado esas palabras ni en privado ni en público", señaló una fuente del Elíseo al ser preguntada por las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, este jueves en Bruselas en las que afirmó que París apoyaba sus pactos y que les ha felicitado por ellos. "Apoyan nuestros pactos y nos han felicitado tanto en Andalucía como en los acuerdos conseguidos", había indicado Rivera antes de reunirse con el nuevo presidente del grupo liberal "Renew Europe", Dacian Ciolos. Su declaración contrasta con las advertencias públicas lanzadas en los últimos días por las autoridades francesas.

Fuentes de la presidencia francesa en Bruselas, donde Macronparticipa este jueves y viernes en el Consejo Europeo, subrayaron más tarde que "el presidente no ha felicitado, ni de cerca ni de lejos, a Ciudadanos por sus acciones, por sus pactos". "No sé de dónde sale esa idea. No ha transmitido ningún mensaje en ese sentido", añadieron las fuentes.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, aseguró que Francia sigue con "gran preocupación" las negociaciones de Ciudadanos a nivel local en España y avisa al partido de Rivera de que cualquier alianza con la formación ultraderechista Vox podría suponer su exclusión de "Renew Europe". "La alianza con la extrema derecha, como hemos visto en España, no es una opción", dijo la responsable francesa, mientras que fuentes del Elíseo recalcaron que cualquier "plataforma común" entre Cs y Vox "cuestionaría" la cooperación entre La República en Marcha, el partido de Macron, y la formación de Rivera a nivel europeo.

Este pasado domingo, Montchalin elevó el tono y dijo que pedirán a los eurodiputados de Ciudadanos que aclaren si siguen siendo miembros de su partido y si apoyan pactar con la ultraderecha de Vox. Para el partido de Macron y el propio Palacio del Elíseo, cualquier alianza con Vox ha sido catalogada de "línea roja" a la hora de lograr acuerdos a nivel europeo. Este enfriamiento de las relaciones con Cs ha llegado en paralelo al creciente entendimiento de Macron con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien se reunió este jueves en Bruselas para impulsar un entendimiento entre liberales y socialistas para el reparto de poder en Europa.