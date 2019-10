Macri protagoniza un acto multitudinario de campaña en Buenos Aires

El presidente saliente pretende dar un vuelco a las encuestas y derrotar al 'kirchnerista' Alberto Fernández

El presidente de Argentina y candidato a la reelección en las elecciones del próximo 27 de octubre, el conservador Mauricio Macri, ha protagonizado este sábado una "marcha del millón" en Buenos Aires a la que han asistido simpatizantes procedentes de toda Argentina.

"¡Gracias Argentina! ¡Es impresionante verlos! ¡Miren cuántos son!", ha clamado Macri ante la multitud concentrada en el obelisco bonaerense. Según estimaciones del periódico 'La Nación' asistieron unas 320.000 personas al acto, aunqeu para el ministerio de Seguridad fueron "casi un millón".

"Ustedes crearon la marcha del 'Sí, se puede' ese 24 de agosto, cuando salieron a la calle a decirme que no estaba solo", ha subrayado Macri. "Estamos acá para decir que no nos vamos a quedar callados con esa forma de concebir el poder que muchos argentinos rechazamos. No vamos a permitir que nos roben el futuro", ha añadido mientras los presentes cantaban: "El gato no se va, el gato no se va".

"Este esfuerzo valió la pena y estamos mejor preparado para crecer. Por eso les digo que se viene una etapa de alivio para todos los argentinos por todo lo que ya hemos hecho", ha apuntado Macri, que ha pedido "no volver al pasado".

"No caigamos otra vez en los que fundieron el país y ahora nos hablan con el dedo levantado. No dejemos que nos hagan abandonar nuestro sueños, que son los más sagrados que tenemos. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Yo estoy acá para defenderlos y para que nadie les diga nunca más que no se puede", ha argumentado Macri en claro ataque a Fernández, su rival.

"Estamos viviendo una semana histórica que finalizará el domingo que viene. La vamos a recorrer con alegría. El 27 de octubre, todos juntos vamos a dar vuelta la elección", ha subrayado en referencia a las malas perspectivas que augura el resultado de las primarias y las encuestas.

Este domingo ambos candidatos se enfrentan en el segundo debate electoral, en el que se espera a un Macri más agresivo atacando la corrupción del 'kirchnerismo' y la compañera de fórmula de Fernández, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cambio, Fernández se escudará en una "persecución política" contra Cristina y utilizará la situación económica contra el mandatario.

La campaña electoral está marcada por la clara victoria del candidato justicialista, Alberto Fernández, en las primarias celebradas el pasado 11 de agosto.