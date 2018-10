Macias ve lógico que línea de alta velocidad incluya tramos de tráfico lento

El experto ferroviario y exdirigente político Pere Macias ha indicado hoy en su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria del accidente del Alvia en Angrois (A Coruña) que las líneas de alta velocidad suelen incluir tramos con circulación lenta y siempre siguen siendo consideradas como tales.

"Tener una línea de alta velocidad con algún tramo de entrada a una ciudad en el que haya que ir a 80 kilómetros por hora es absolutamente normal y así ocurre en otros países", ha indicado Macias ante las preguntas de diputados acerca de que el trayecto Ourense-Santiago fuera considerado de alta velocidad en 2013, cuando ocurrió el siniestro con 80 fallecidos.

El modelo español de Alta Velocidad tiene esas "transiciones" con tráfico más lento, al igual que otros sistemas ferroviarios, según ha explicado el exdiputado, exsenador, exconseller y ex secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), doctor en Ingeniería de Caminos y ahora coordinador de Cercanías en Cataluña.

"En este modelo las transiciones están presentes y van a estar presentes muchos años", ha remarcado Macias, así como ha recordado que el sistema ERTMS no se implantó en la UE por seguridad, sino por homologación, para que todos los ferrocarriles europeos lleven el mismo sistema y tengan interoperabilidad.

Macias ha indicado que la presunta distracción del maquinista en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela, no fue el motivo único del accidente y que claramente hay "muchos elementos", por lo que "la justicia tendrá que dilucidar".

Macias ha señalado que hay expertos ferroviarios de toda Europa que defienden que la separación de administradores, como Adif, y operadores, como Renfe, que se hizo en todos los países pudo haber sido "un error".

También ha opinado que el informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) que dictó que no habían sido imparciales las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española fue hecho "con la mejor intención", aunque él echó en falta "más pragmatismo", más consultas a maquinistas, ingenieros técnicos y factores.

"Pretender inaugurar algo que no requiere las condiciones de seguridad, yo no lo haría", ha admitido Macias ante preguntas de diputados de la Comisión de Fomento del Congreso acerca de supuestos intereses políticos hace seis años por inaugurar como Alta Velocidad una línea con sistemas de frenado manual.

No obstante, Macias ha opinado que el sistema Asfa es seguro a menos de 200 kilómetros por hora y ha asegurado que "el ferrocarril es el modo de transporte más seguro que hay, con diferencia".

"A pesar de esto (el accidente de Angrois), tenemos buenos parámetros en España" en seguridad ferroviaria, ha añadido Macias.

Previamente ha comparecido otra experta, Pilar Calvo, del Instituto de Investigación de Seguridad y Factores Humanos, quien ha considerado que en el accidente de Angrois "el error humano es el síntoma y tenemos que ser capaces de llegar a las causas".

Calvo ha afirmado que el maquinista "no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente" y ha relatado que muchos otros se han puesto en contacto con ella para decirle que a ellos les hubiera ocurrido lo mismo dadas las circunstancias de la curva y la llamada telefónica laboral simultánea.

"Los sistemas tienen que estar diseñados para unos límites humanos", ha recalcado Calvo, exlíder de Equo Asturies, que ha debatido con el diputado del PP Celso Delgado, quien no ha estado de acuerdo y le ha espetado: "Me parece razonable que se hable de causas subyacentes, pero no que se contradigan hechos evidentes".