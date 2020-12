Macarena Olona confiesa que preferiría pasar un confinamiento con Sánchez y los del PP explotan: "Cómplice"

Macarena Olona ha levantado un tremendo revuelo en la bancada popular con sus últimas declaraciones en una entrevista al diario La Razón. La diputada de Vox, una de las más activas tanto en las redes sociales como en la tribuna del Congreso de los Diputados, ha provocado un nuevo incendio en la derecha con sus palabras.

En la entrevista, Macarena Olona era interrogada sobre si, en el caso de un nuevo confinamiento domiciliario, preferiría pasar el tiempo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o con el líder de la oposición, Pablo Casado.

“Sin lugar a dudas con Sánchez, al señor Casado no se le reconoce de un tiempo a esta parte, las traiciones que está cometiendo hacia su propio electorado, los bandazos ideológicos... le pasarán factura por parte de sus votantes, no me interesaría pasar tiempo con él. En cambio, con Sánchez podría ser útil esa proximidad y sería una maravillosa oportunidad para atraerle al ámbito del sentido común y el interés general. En su defecto le recordaría cada mañana de nuestro confinamiento juntos cada una de las traiciones que ha cometido contra los españoles y tendría que escucharme”.

Unas palabras que muchos de los diputados del Partido Popular han interpretado como un ataque directo a su partido y su líder

Los diputados del PP cargan contra Macarena Olona: "Cómplice"

Son muchos los diputados del PP, y también algunos de Ciudadanos, que han mostrado su sorpresa y han respondido a este nuevo ataque al PP por parte de Vox.

Macarena Olona: “Entre Casado y Sánchez, claramente pasaría un estado de alarma confinada con Sánchez” https://t.co/6w682brqTZ En el PP ya sabíamos que Vox y Psoe se prefieren mútuamente, pero bueno es que lo reconozcan



Que se vea que la Derechita Valiente solo es cómplice — Fran de León (@FrandeleonPP) December 19, 2020

"La derechita valiente solo es cómplice", asegura Fran de León

Blanco y en Botella!! https://t.co/M4UpRJDL3s — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) December 19, 2020

"Blanco y en botella", asegura la diputada gallega Ana Vázquez, a la que un diputado de Vox calificó hace poco como "chillona".

Pues ya sabemos a quién hace oposición. pic.twitter.com/8GH7dNWbEC — Almudena Negro ���� ���� (@almudenanegro) December 19, 2020

"Ya sabemos a quíén hace oposición", asegura Almudena Negro, recordando que, de un tiempo a esta parte, Vox parece mucho más preocupado de atacar al PP que de cambiar el Gobierno.

Macarena Olona responde a los diputados del PP: "Patético"

Al ver el revuelo que habían causado sus palabras, Olona ha querido explicar su postura y ha cargado a su vez contra los diputados del PP que la criticaban.