Macarena Olona ha asegurado que “el feminismo actual nos ha estafado”

Vamos a poner a la familia como centro de todas las políticas, ha destacado durante su intervención este domingo en Marbella la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, para quien el feminismo actual ha estafado a la mujer.

Olona, que ha presumido de ser una madre orgullosa y de que su hijo tendrá acento andaluz como lo tuvieron sus padres o sus abuelos, ha defendido el derecho de la mujer a elegir cuándo ser madre, un derecho que ella no tuvo -ha asegurado- porque no me lo podía permitir con el modelo de vida que impone la sociedad actual.

La candidata de Vox, que ha lamentado que las clínicas abortivas estén cada vez más llenas y los paritarios más vacíos, ha asegurado que esta formación llega para reventar las paredes ideológicas y abrir todos los debates a los que otros no se quieren enfrentar.

Olona ha denunciado que se ha impuesto un feminismo que se basa en el odio patológico al varón, que hace de los hombres nuestros enemigos cuando sois nuestros compañeros y que criminaliza" a la persona en función de su sexo, algo a lo que Vox es completamente contrario, ha recalcado.

Se ha quejado, asimismo, de unas leyes que discriminan al cincuenta por ciento de la población, los hombres, que han dejado abandonadas a las verdaderas víctimas y que se han olvidado de los padres, los hermanos, los abuelos o las parejas homosexuales a los que la formación de Abascal, ha subrayado, sí tienen en cuenta porque sí se merecen un minuto de silencio oficial.

En este sentido, ha defendido que la violencia no tiene genero puesto que el hombre no viola, no mata, no maltrata y no humilla sino que el que lo hace es el violador, el asesino, el maltratador y el cobarde, ha precisado, lo que arrancado los aplausos de un auditorio puesto en pie al grito de presidenta, presidenta.

Y es que las mujeres de Andalucía y de España no queremos que se nos trate como seres inferiores, ha subrayado, y no queremos los matrimonios forzosos o las mutilaciones en esta tierra porque en mi casa se cumplen mis reglas y priman los valores occidentales desde que Isabel la Católica puso fin a ocho siglos de invasión musulmana, ha concluido. EFE

1011973

eg/plv

(foto)