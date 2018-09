Luz verde a que el Parlament vote una propuesta sobre diputados suspendidos

La comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament ha dado hoy luz verde al dictamen de JxCat y ERC para resolver la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, por lo que ahora será el pleno de la cámara quien deberá votar definitivamente sobre la propuesta la semana que viene.

Con los votos a favor de JxCat, ERC, comunes y CUP -Cs ha abandonado la comisión y PSC y PP no han participado en la votación-, ha sido aprobado así el dictamen para que los seis diputados del Parlament suspendidos por el Tribunal Supremo puedan ceder temporalmente sus funciones parlamentarias a un miembro de su grupo que ellos designen, hasta que se resuelva su situación jurídica, aunque formalmente el pleno rechace suspenderlos.

El juez del Supremo Pablo Llarena estableció la suspensión de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) y de Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC), procesados por el 1-O, aunque abrió la puerta a que puedan ser sustituidos temporalmente en el Parlament, hasta que se resuelva su situación judicial.

El acuerdo al que llegaron hace días JxCat y ERC en su propuesta de dictamen, que ha sido aprobado hoy, es una solución conjunta para los seis implicados -sin dar un trato diferencial a Puigdemont- y que plantea una doble salida.

Por un lado, y para marcar distancias con la suspensión apuntada por el TS, elevan la cuestión al pleno para que acuerde "por mayoría absoluta" si suspende o no los "derechos y deberes parlamentarios" de Puigdemont, Sànchez, Turull, Rull, Junqueras y Romeva.

Aunque los independentistas hagan valer su mayoría en la cámara para rechazar formalmente la suspensión, un segundo punto de la propuesta sugiere que "mientras dure la situación jurídica actual y no se resuelvan los recursos presentados por sus defensas, los derechos parlamentarios" de los seis diputados puedan ser "ejercidos por el miembro de su grupo parlamentario" ellos mismos "designen".

Aunque la CUP ha votado finalmente a favor del dictamen junto a JxCat, ERC y comunes, los anticapitalistas habían presentado esta mañana una enmienda de supresión de este último punto, al verlo "absolutamente innecesario", según el diputado Vidal Aragonés.

Esta posición de la CUP de rechazo a que los diputados puedan ceder sus funciones abre ahora la duda sobre si el acuerdo entre JxCat y ERC podrá prosperar en el pleno de la semana que viene, dado que el letrado mayor, Joan Ridao, ha dejado claro que el dictamen deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de la cámara.

Así, si en el pleno no votaran los seis diputados suspendidos, además del exconseller Toni Comín -quien se halla en Bélgica y no tiene voto delegado-, JxCat y ERC no sumaría la mayoría absoluta de 68 diputados en el caso de que la CUP no les diera apoyo finalmente, ya que si el dictamen contara sólo con el apoyo de los dos grupos independentistas y, eventualmente, también de los comunes, se quedarían a un sólo escaño de la mayoría absoluta requerida.

Un requisito que deriva de la propia redacción del dictamen por parte de JxCat y ERC, puesto que han vinculado ambos puntos al artículo 25.1 del reglamento, que establece la necesidad de que el pleno lo apruebe por mayoría absoluta, algo que ha confirmado Ridao en la comisión al ser preguntado al respecto por PP y PSC.