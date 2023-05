Luz verde parcial a la PNL del PSOE que aboga por crear una nueva Cámara de Comercio en la capital jiennense

La Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dado luz verde parcial a la proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE relativa a la defensa de la creación y constitución de una nueva Cámara de Comercio para la ciudad de Jaén, aunque no ha salido adelante la concreción a esta declaración de intenciones que pasaba por dar un plazo de seis meses para comenzar a trabajar en su creación.

PSOE y PP, con los votos en contra de Vox, han avalado el punto que establece que el Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable para que 'la ciudad de Jaén cuente con una Cámara de Comercio e industria, elemento clave para aumentar la dinamización económica y empresarial de la ciudad y la provincia de Jaén, así como para reforzar no solo su capitalidad, sino la capacidad de captar fondos específicos para la dinamización y revitalización de su tejido productivo".

Por el contrario, no ha salido adelante el segundo punto de la PNL, que ha contado con el rechazo de PP y Vox, en el que el Parlamento Andaluz instaba al Consejo de Gobierno a que, 'de manera inmediata y, en todo caso, en un plazo máximo de seis meses, inicie el procedimiento para la creación de la Cámara de Comercio e Industria en la ciudad de Jaén'.

"No basta con decir que quieren una Cámara de Comercio, no vale con una declaración de buena voluntad. Se trata de que se resuelvan los problemas y de que la tengamos cuanto antes. Le estamos pidiendo seis meses, que es el plazo adicional máximo del contrato de servicios para la liquidación y extinción. Hay que trabajar ya", ha señalado el parlamentario socialista Víctor Torres.

Durante su intervención, Torres ha afeado a la Junta de Andalucía que "va camino de los cinco años y todavía no han sido capaces de liquidar y extinguir esta Cámara de Comercio".

Asimismo, ha explicado que le ha ofrecido al PP una enmienda transaccional que el PP ha rechazado, en la que se pedía a la Junta que "en un plazo máximo de seis meses se produjera la liquidación y extinción de la anterior Cámara y se establezcan las condiciones necesarias para el inicio del procedimiento de creación de la Cámara de Comercio en Jaén".

El parlamentario socialista ha incidido en que la Cámara de Comercio "sería buena para la ciudad de Jaén y para los municipios de su área metropolitana, algunos altamente industrializados, con empresas importantes, y que contribuiría a mejorar el tejido productivo, el desarrollo económico y la generación de riqueza".

Así las cosas, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al PP que "hagan una apuesta real y sincera" por la Cámara de Comercio de Jaén, "concretando plazos y medidas" para poder contar con este órgano a la mayor brevedad porque "no vale con una declaración de buena voluntad".

Por parte del PP, el parlamentario Manuel Bonilla ha defendido que Jaén "debe contar con una nueva Cámara de Comercio", pero "cuando se den los requisitos y las condiciones legales para ello". En este sentido, ha manifestado que el primer requisito que marca la ley para constituir una nueva Cámara es que "se extinga la anterior, que se extingan sus deudas, porque si no, no podemos empezar".

Bonilla ha señalado que "la cuestión no es si queremos que haya una nueva Cámara de Comercio, por su puesto que queremos, la cuestión es si en estos momentos se dan los requisitos para que esa Cámara se constituya y si el plazo que ustedes han fijado de seis meses es un plazo razonable o no, o si es necesario fijar un plazo".

En este punto, ha manifestado que lo primero que corresponde es "concluir el proceso de extinción y liquidación de la Cámara", y para el que ya se cuenta con el informe final de liquidación tras 14 meses de trabajo, y "lo segundo es que haya una iniciativa por parte de los comerciantes industriales de la ciudad de Jaén y del término municipal de Jaén para constituir esa Cámara, cosa que todavía no se ha producido".

"El Consejo de Gobierno tendrá que iniciar el procedimiento cuando proceda, cuando se den los requisitos legales", ha dicho Bonilla, que ha remarcado que el Consejo de Gobierno "no puede emitir un decreto a las bravas, habrá que culminar el proceso de liquidación y no se le puede poner un plazo porque no depende del Consejo de Gobierno, sino de la entidad independiente que está liquidando".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, el grupo de Vox ha mostrado su rechazo a la PNL en todos sus términos argumentando que la Cámara de Comercio de Jaén "ha sido un cajón desastre" y "ha hecho flaco favor a empresarios y autónomos". '¿Por qué pretenden ustedes ponerla en marcha, para qué, s saben ustedes de sobra que va a ser muy difícil que la Cámara retome la actividad y lleve a cabo el propósito de la misma?', han señalado desde Vox.

Para Vox no se entiende que el PSOE esté volviendo a poner sobre la mesa la creación y constitución de una nueva Cámara porque supone "un ente de derecho público deficitario" que solo "ha mejorado el bolsillo de unos pocos" y que ha sido "un despropósito en utilidad y gasto".