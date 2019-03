Sánchez necesitará a los independentistas para gobernar, portada destacada en los periódicos del lunes

Las primeras ediciones de los principales periódicos difieren en los temas con los que abren sus portadas de este lunes. Las sumas de cara a las elecciones del 28 de abril es uno de los temas destacados. También la manifestación a favor de la vida. Y del exterior, las conclusiones del fiscal Mueller, sobre las posibles injerencias rusas en los comicios estadounidenses en apoyo a Trump.

ABC

El diario 'ABC' titula: "Sánchez no podrá gobernar sin entregarse a los separatistas"; "Será el más votado, pero la suma con Podemos lo dejará a 15 escaños de la mayoría"; "La derecha gana en votos, pero paga su fragmentación y no suma en escaños". Todo esto acompañado de una imagen a toda página en la que aparece una pizarra en la que sale dibujado el mapa de España. Y dentro de ese mapa aparece la suma de “1+1+1=0”, haciendo referencia a la unión de los votos de Ciudadanos, PP y Vox.

LA RAZÓN

'La Razón' es el otro periódico que hace referencia a la aritmética electoral. En su portada podemos leer: "Cs y PSOE son los partidos con más votos de indecisos"; "Sánchez mantiene su 'operación apaciguar' en Cataluña". También hacen referencia a la manifestación de este domingo en Madrid utilizando una fotografía de un bebé: "'Sí a la vida' alza su voz contra la cultura de la muerte". Del exterior destaca: "Trump no conspiró con Rusia para llegar a la Casa Blanca".

EL PAÍS

El diario de Prisa titula: "Trump no conspiró con Rusia, según el fiscal Mueller". En clave nacional se centran en: "El Tribunal de Cuentas lleva a la Fiscalía la acción exterior del 'procés"; "La limpieza de un vertedero ilegal del hijo mayor de Pujol costará hasta 159 millones"; "La temporalidad laboral se enquista, según el Banco de España"; "La UE da por muerto su plan migratorio en el Mediterráneo"; Steve Bannon: "Vox puede generar una onda expansiva en Europa".

EL MUNDO

El periódico 'El Mundo' nos ofrece en portada: Margarita Robles, ministra de Defensa: "Resulta inaceptable que Vox utilice las Fuerzas Armadas". De fuera de nuestras fronteras destacan: "El informe de Mueller exculpa a Trump del 'Rusiagate'". De Cataluña también ponen el foco sobre el TC: "El Tribunal de Cuentas investiga a Puigdemont por el 1-O"; "Casado excluye de las listas a los ex dirigentes señalados en el 'caso Kitchen'". Y para su imagen de portada escogen una fotografía de la primera ministra, Theresa May: "May, acorralada por su gobierno".