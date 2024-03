El lunes 8 de abril finaliza el plazo para presentar obras al Concurso de Carteles de San Fermín 2024

En dos semanas se cierra el plazo de presentación de obras para el Concurso de Carteles de San Fermín 2024, en concreto el lunes 8 de abril, a las 14 horas. Los trabajos se deben presentar hasta entonces de manera telemática, a través de un formulario digital en la web municipal www.pamplonaescultura.es. El jurado profesional seleccionará diez carteles finalistas que se someterán a votación popular para elegir la obra ganadora que anunciará los Sanfermines de este año.

Podrá presentarse un solo cartel por autor o colectivo, siempre personas físicas. No podrán participar obras que hayan sido seleccionadas entre las finalistas en ediciones anteriores del concurso. El cartel, por tanto, debe ser original e inédito y de técnica libre y no será creado íntegra ni exclusivamente mediante inteligencia artificial. El archivo digital presentado tendrá la consideración de obra final y no podrá modificarse una vez enviado en ningún momento del concurso, ha informado el Ayuntamiento.

El cartel deberá mostrar de forma obligatoria los textos 'San Fermín', '2024', 'Pamplona/Iruña' y 'Del 6 al 14 de julio/Uztailaren 6tik 14ra', además del escudo de la ciudad. La disposición de los mismos en la obra será libre. El texto deberá ser legible, por lo que tanto su tamaño como la tipografía utilizada deberán facilitar su correcta lectura. Las bases se pueden consultar en la web municipal de Cultura. El premio al cartel ganador de los Sanfermines está dotado con 6.000 euros.

NI IMÁGENES NI AUTORÍA DE LOS CARTELES HASTA FINALIZAR EL CONCURSO

No podrá ser premiada una obra que esté creada íntegra y exclusivamente por inteligencia artificial generativa. En el caso de que se emplee IA para la elaboración del cartel, el autor deberá informar sobre su uso, detallando el nivel de intervención y garantizando el respeto a los derechos de propiedad intelectual, así como la transparencia en el dataset y el cumplimiento del resto de obligaciones impuestas por la normativa reguladora de la inteligencia artificial y de propiedad intelectual.

El Ayuntamiento de Pamplona recuerda que la participación en el concurso es anónima y ha de mantenerse así durante el transcurso de todas las fases. Por tanto, no podrán hacerse públicas ni imágenes de los carteles (seleccionados o no) ni la autoría de cualquiera de las obras presentada antes de la resolución definitiva del concurso. El incumplimiento de las bases en relación a la obligación de anonimato tendrá la consideración de infracción grave. La sanción por esta infracción grave supondrá, además de la exclusión automática de esta edición, la imposibilidad de presentarse al concurso durante un período de 3 años.

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LOS CARTELES

El acceso al formulario para la presentación de obras se realizará a través de la web www.pamplonaescultura.es, pinchando en el enlace con el título 'Concurso Cartel de San Fermín'. Para cumplimentar el formulario, hay que ir rellenando todas las casillas habilitadas por orden, teniendo en cuenta que las marcadas con un asterisco son obligatorias. Se puede cumplimentar el formulario en castellano, euskera e inglés.

Se aportarán los datos personales del autor o autora (nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento y domicilio), los datos del cartel (lema, breve descripción) y un breve currículum profesional. Se adjuntará un único archivo con la imagen del cartel con unas medidas de 820 x 1171 pixeles, se presentará en JPG (el sistema no admitirá archivos con otras extensiones) y tendrá un tamaño de 2 MB como máximo. Se debe tener en cuenta que los diez carteles finalistas, cuando se impriman, tendrán un formato de 1000 x 700 mm. (en vertical). Se deberá pulsar también en la casilla donde se declara la propia autoría del cartel presentado a concurso, el reconocimiento de que la obra es original e inédita y que no se ha utilizado la IA de forma íntegra y exclusiva en la realización del mismo.

Una vez cumplimentados todos los campos, se procederá al envío del formulario, pulsando el botón habilitado a tal efecto. Este trámite no finaliza la inscripción. Se indicará entonces que la persona participante recibirá un correo electrónico en la dirección facilitada, donde se le enviará un resumen de los datos del formulario. Como resultado, se remitirá un segundo y último correo, en el que se confirmará su participación en el concurso con el lema del cartel, su documento identificativo y el número de plica que servirá de referencia a lo largo del concurso.