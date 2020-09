Lukashenko pide a la justicia mayor contundencia a la hora de tratar a opositores y manifestantes

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha criticado este jueves la falta de contundencia y firmeza por parte de los fiscales a la hora de tratar a los líderes de la oposición y los organizadores de las protestas que desde hace un mes se vienen sucediendo en el país a raíz de su reelección para un sexto mandato.

El mandatario ha aprovechado la presentación del nuevo fiscal general, Andrei Shved, para lanzar el mensaje. Lukashenko ha reconocido que la situación se ha deteriorado en el país pero, en su opinión, "ls fiscales no han estado a la altura de la ocasión".

"Deberían centrarse en preservar el país, su independencia y seguridad", ha sostenido, subrayando que Bielorrusia debería "volver este año al periodo seguro que tuvo recientemente y que es característico de nuestro país" ya que está en juego su "imagen".

Por ello, según informa la agencia estatal BelTA, ha defendido que los fiscales "no solo deberían evaluar el estatus legal de los organizadores y movilizadores", como han hecho con el Consejo de Coordinación creado por la oposición, sino que también "deberían responder de forma más potentes y dramática a tales acciones".

Además, el mandatario ha dejado claro que no tiene intención de dejar el cargo, como le pide la oposición, que rechaza su reelección para un sexto mandato en las elecciones del 9 de agosto, que considera fraudulentas. "A menudo dicen 'No va a ceder'. Tienen razón. La gente me eligió y no esperan que ceda", ha defendido. Lukashenko ha señalado que "antes o después" su poder "será asumido por otros, pero será conforme a la ley, no bajo la presión de las calles".

"No os pido que violéis la ley", les ha dicho a los fiscales. "Tenemos legislación y normas para salvar al país de esta invasión para que no se repita la situación de Ucrania, Libia, Siria y otros, y estabilizar el país", ha destacado. "Actuad conforme a la ley y recordad que vosotros, como el presidente, sois ciudadanos del país", ha remachado.