Luis Garicano encabezará la lista de Ciudadanos en las elecciones europeas

El economista Luis Garicano será cabeza de lista de Ciudadanos en las próximas elecciones europeas de mayo de 2019, según él mismo ha confirmado a través de su cuenta personal en las redes sociales.

"Me hace ilusión confirmar que me presentaré a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos al parlamento europeo. 2019 será clave para Europa y yo me comprometo a defender los valores en los que se apoya nuestra convivencia, libertad y prosperidad", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.

Para ser cabeza de lista, Garicano, de 51 años de edad, deberá superar unas primarias en las que no se esperan rivales.

Luis Garicano (Valladolid, 1967) es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, coordinador económico de Ciudadanos y vicepresidente del Partido de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) desde 2016, tercera fuerza política europea cuyos afiliados forman parte de los gobiernos de siete estados miembros de la Unión Europea (UE).