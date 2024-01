El PP de Lugo tilda de "irresponsable" la dimisión de Méndez y acusa a la alcaldesa de dejar una "ciudad empobrecida"

La portavoz popular afea a la regidora que no haya anunciado aún a su sustituto y la culpa de "traicionar la confianza de los lucenses"

La portavoz municipal del PP, Elena Candia, ha calificado este martes como una "enorme irresponsabilidad" el anuncio de la alcaldesa de Lugo de renunciar a su cargo, conocido el lunes, "sin saber quién va a sustituirla" y ha acusado a la todavía regidora lucense de dejar tras su marcha "una ciudad caótica y empobrecida".

La valoración de la portavoz popular en el Ayuntamiento de Lugo sobre la dimisión de la alcaldesa se ha producido menos de 24 horas después del anuncio de Méndez de renunciar al bastón de mando para concurrir a las elecciones autonómicas como número dos en la lista socialista por la provincia encabezada por el candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

"La herencia que deja Lara Méndez es profundamente decepcionante", ha comenzado diciendo Candia, que ha calificado como una "estrategia electoral" las "continuas confrontaciones" de la regidora "con las administraciones" y ha asegurado que su marcha denota "improvisación y problemas internos".

Candia, que también ha criticado a los socios de Gobierno del PSOE en la alcaldía --el BNG-- "por ponerse de perfil" ante el anuncio, ha especulado con que la renuncia de Méndez obedece a la "falta de motivación" de "una alcaldesa por sorpresa". "Ha traicionado la confianza de los lucenses", ha apuntillado.

LA SUCESIÓN DE MÉNDEZ

La falta de confirmación sobre la identidad del sucesor o sucesora de Lara Méndez al frente del Ayuntamiento de Lugo ha concentrado las principales críticas del PP en la rueda de prensa. Una designación que tardará en oficializarse a tenor de las palabras pronunciadas el lunes por la propia alcaldesa asegurando que no se producirían movimientos en la cúpula socialista hasta que no se hiciese efectiva su dimisión.

"Al frente de la alcaldía de Lugo va a estar alguien que no ganó y que ni siquiera se presentó como candidato", ha denunciado Elena Candia, para acto seguido tachar de "inaceptable" la "incertidumbre" generada por la falta de confirmación del sustituto de Méndez.

Los nombres del concejal de Medio Ambiente y Zona Rural, Miguel Fernández; y de la concejala de Urbanismo, Paula Alvarellos; continúan sonando con fuerza como las principales alternativas de relevo. "Nosotros queremos que sea alguien que cambie de estrategia, que sea cualquier cosa menos continuista", ha manifestado al respecto Elena Candia.

Consultada por los posibles paralelismos entre la dimisión de Méndez y su propia renuncia al bastón de mando de la alcaldía de Mondoñedo, en 2020, para liderar la lista electoral de su partido por la provincia, la portavoz popular se ha desmarcado asegurando haber formado parte de la corporación municipal "hasta el último pleno".

Candia, que no ha confirmado si integrará la lista de su partido para las elecciones autonómicas pero que ha asegurado que no aceptará ninguna responsabilidad que no sea "cumplir con los compromisos adquiridos con los lucenses" ha concluido su comparecencia señalando que el proyecto de Besteiro "que se define como ganador, no ganó nunca nada".

APOYO DEL BNG

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algunas horas antes de la valoración del Partido Popular sobre la dimisión de Lara Méndez, el líder del BNG, Rubén Arroxo, deseaba suerte a la alcaldesa en "su nueva etapa" y se reafirmaba en los pactos alcanzados por el Gobierno de coalición.

"El Gobierno municipal se mantiene con el acuerdo que tenemos desde junio de 2023 y desde el BNG vamos a seguir trabajando en el proyecto de cambio que llevamos haciendo estos cuatro años y medio", manifestaba Arroxo, antes de proclamar que el "compromiso" de los nacionalistas con la hoja de ruta del Ejecutivo municipal "sigue intacto": "Pueden cambiar las personas pero los proyectos siguen en pie".