Luengo critica la "triple negación" de Sánchez: "al dragado de Marchamalo, a retirar los fangos y al Colector Norte"

Con el volumen de agua y con las condiciones climatológicas actuales, Luengo dice que "no habría que temer ningún tipo de estratificación"

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha lamentado que, "por desgracia, se ha vuelto a producir la triple negación de Pedro, pero no de Pedro el Apóstol, sino del presidente del Gobierno Pedro Sánchez: dijo 'no' a la recuperación del dragado de Marchamalo; 'no' al convenio que permita a la Comunidad Autónoma retirar los lodos, fangos y secos del Mar Menor; y 'no' al convenio que permita al Gobierno regional llevar a cabo la construcción del proyecto Colector Norte".

En lo que respecta a la recuperación del calado de Marchamalo, recuerda que es una petición que hizo la Comunidad el pasado 20 de agosto y con el visto bueno del Comité Científico, "teniendo perfectamente claro que se trataba de una actuación puntual, controlada, reversible y que era fundamental llevarla a cabo en el menor tiempo posible". Ha destacado que esta actuación era importante, en primer lugar, para "garantizar la oxigenación de la zona" y, en segundo lugar, "por el efecto que pudiera tener una gran DANA en el Mar Menor", pero la respuesta del Gobierno central fue una negativa.

"El segundo 'no' de Pedro Sánchez se produjo precisamente, con la propuesta de la firma de un convenio para la retirada de lodos, fangos y secos del Mar Menor", según Luengo, quien recuerda que el Gobierno regional hizo esa propuesta el 6 de septiembre y, apenas cuatro días después, el Gobierno central dijo que "no y eludía su responsabilidad, diciendo que cualquier tipo de actuación requiere de su autorización".

"El tercer 'no' se produjo el mismo día en el que vino a la Región el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius", según Luengo, quien ha recordado que el 6 de septiembre se envió al Gobierno central una propuesta para firmar un convenio para que traspasara a la Comunidad el proyecto Colector Norte, que fue redactado hace dos años por la CHS y que "podría estar ya perfectamente evaluado". Sin embargo, señala que Sánchez envió al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para "negarse una vez más".

Luengo ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha dicho que el Gobierno regional, frente al "no" tiene el "sí". Así, ha destacado que la Comunidad va a seguir "trabajando y proponiendo". "Lo único que queremos es que nos dé las competencias y las herramientas para poder actuar de forma urgente", ha aseverado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Luengo ha destacado que todas las soluciones planteadas por Sinkevicius, en su visita esta semana a Murcia han sido propuestas de forma "permanente" por parte del Gobierno de la Región, y han constituido "el caballo de batalla" desde hace "varios años".

PARÁMETROS DEL MAR MENOR

Luengo ha informado de los últimos parámetros físico-químicos del Mar Menor, recabados el pasado 20 de septiembre (los últimos validados).

El nivel de clorofila medio en el Mar Menor se situaba en 7,07 microgramos por litro; la salinidad media se sitúa en 43,75 gramos por litro; el nivel de oxígeno medio se sitúa en todo el Mar Menor en 5,58 miligramos por litro;: la temperatura en 26,6 grados centígrados; la turbidez en 1,83 FTU; y la transparencia media en 1,75 metros.

El consejero también ha hecho un balance de las sufras registradas a principio de semana. Desde el día 20 al 22 de septiembre entraron al Mar Menor 1,64 hectómetros cúbicos, es decir, en torno a 200.000 metros cúbicos (0,2 hectómetros cúbicos) directamente por la rambla del Albujón. Asimismo, 1,2 hectómetros cúbicos fue el aporte directo que entró a la laguna salada como resultado de esas precipitaciones.

Con ese volumen de agua y con las condiciones climatológicas actuales, Luengo ha aclarado que "no habría que temer ningún tipo de estratificación" o anoxia. No obstante, al tener el sistema "tan desestabilizado", ha advertido que "hay que tener en cuenta que cualquier tipo de perturbación puede influir de forma directa a la laguna salada, por lo que ha anunciado que se seguirá monitorizando.

VISITA DEL COMISARIO EUROPEO

Por otro lado, Luengo ha valorado de forma "muy positiva" la visita esta semana de Sinkevicius, quien escuchó "prácticamente a todos los agentes" que participan en la recuperación de la laguna salada. Además, recuerda que ofreció directamente tanto asistencia técnica a nivel europeo como financiación para abordar diferentes actuaciones necesarias.

Ha señalado que el comisario "corroboró lo mismo" que viene indicando el Gobierno regional, y es que "la contaminación del Mar Menor por diversos factores se ha producido durante largos años". Asimismo, recuerda que dijo que "no hay ninguna receta mágica y que el proceso de recuperación será largo, por experiencia con lagunas parecidas". Asimismo, el comisario insistió en la necesidad de disponer de los planes "ejecutables y realistas" que lleven a cabo la recuperación del Mar Menor.

En este sentido, López Miras entregó un ejemplar de la estrategia de gestión integral en zonas costeras. "Saben que la Región de Murcia es la única zona costera de toda España que dispone de esa herramienta: una hoja de ruta clara, precisa y concreta que determina qué actuaciones hay que llevar a cabo para conseguir esa recuperación del Mar Menor", según Luengo.

De la misma forma, el consejero recuerda que López Miras también le transmitió el plan de gestión integral del Mar Menor, que veía la luz verde por parte del Consejo de Gobierno hace ahora un año. "Tenemos estas estrategias y tenemos perfectamente identificadas qué tipo de actuaciones hay que llevar a cabo y ahora, también es necesario iniciar cuanto antes la ejecución de esas actuaciones, tal y como decía el comisario".

Ha recordado que el comisario incidió de forma "insistente" en que, para recuperar el Mar Menor, "tenemos que trabajar todos de forma conjunta, de forma unida, de forma coordinada y, por supuesto, hay que alinear sinergias y trabajar todos en la misma dirección". Se trata de algo en lo que "el Ejecutivo de la Región viene insistiendo de forma permanente al Gobierno de España".

En concreto, Luengo ha remarcado la importancia de firmar "ese protocolo de colaboración, de ese nombramiento de ese alto comisionado". Además, ha recordado que el Plan Vertido Cero nació de un protocolo firmado en 2013 y, en noviembre de 2018, el Ejecutivo murciano pidió al Gobierno de España que se renovara, "cosa que no hizo".

Con todo, ha afirmado que insistirá en la importancia de tener un protocolo que permita llevar a cabo esa colaboración entre ambos gobiernos. "También insistió el comisario en la necesidad de llevar a cabo una monitorización permanente del Mar Menor; y pudo corroborar que el Gobierno regional lo viene haciendo desde 2016", según Luengo.

"Otra cosa que dejó muy clara el comisario es que la Comisión Europea no se plantea dar personalidad jurídica de la naturaleza por lo complejo que es el tema", según el consejero.

"Algunas de las ideas generales que se pusieron encima de la mesa por diferentes colectivos y expertos que participaron en las reuniones es que todos insistían en la necesidad de llevar a cabo la actuación inmediata para bajar el acuífero y evitar que siga entrando agua al Mar Menor a través de la rambla del Albujón", añade. Para ello, recuerda que está diseñado el Plan Colector Norte, incluido en el Plan Vertido Cero.

"Lo que necesitamos ahora es que nos dejen llevar a cabo la construcción de ese colector norte que evitará la entrada al Mar Menor de esa media de más de 30 millones de metros cúbicos al día y más de 5.000 kilos de media de nitratos diarios", ha aseverado.

Finalmente, recuerda que el comisario europeo también tuvo la oportunidad de conocer el tipo de agricultura que se lleva a cabo en la Región y, fundamentalmente, en el Campo de Cartagena.