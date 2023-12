Lucas Vázquez da el liderato al Real Madrid en Mendizorroza y ganan al Alavés con el 0-1 en el descuento

El Real Madrid venció in extremis (0-1) al Deportivo Alavés en la jornada 18 de LaLiga EA Sports celebrada en Mendizorroza, un partido que se le fue atragantando al cuadro blanco, con pocas ocasiones ni muy fiable atrás, más el hándicap de la roja a Nacho Fernández, pero que resolvió Lucas Vázquez en el minuto 92.

El menudo defensor se ganó el abrazo de todos sus compañeros con el pitido final después de conectar un cabezazo en un saque de esquina como artífice de los tres puntos. Los de Carlo Ancelotti aprovecharon así, sobre la bocina, el empate del Girona en el turno anterior, 1-1 ante el Real Betis, para colocarse líderes.

Los blancos, empatados a 45 puntos con los catalanes pero en primera posición, despidieron el 2023 en lo más alto a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 54. Nacho, como ante el Girona precisamente, midió mal y cazó a Samu por detrás: el VAR avisó y el árbitro cambió la amarilla por la roja. Sin embargo, el Madrid sacó el gen competitivo e incluso mejoró jugando con 10.

Los de la capital salvaron una trampa que se había gestado poco a poco en Mendizorroza. Y eso que, en el primer minuto, entre Brahim y Fede Valverde generaron la primera ocasión visitantes, con el uruguayo llegando al mano a mano con Sivera, aunque algo escorado. Pese a eso, el Alavés fue quien llegó con facilidad, con juego por bandas entre Rebbach y Luis Rioja.

Los de Luis García Plaza se plantaron bien atrás y además supieron salir con peligro ante un Madrid flojo en la presión. Kroos, Modric y Bellingham no generaron lo que podía esperar un Ancelotti que la tomó con el colegiado por varias faltas que no entendió. El paso de los minutos reforzó la idea local, pero el Alavés no aprovechó esa roja en la reanudación.

El Madrid fue quien redobló esfuerzos y los de Luis García dejaron de llegar al área de Kepa. Los visitantes lo intentaron buscando las carreras de Rodrygo y, ya al final, con la entrada de un Joselu que no tuvo su habitual inspiración. Con el empate en el bolsillo, a los vascos les vino el vértigo de cerrar el botín y, en un saque de esquina tras una pérdida atrás, llegó el 0-1.

Lucas Vázquez apareció sólo en el área e hizo el tanto que permite a los madrileños irse de vacaciones de Navidad en el liderato, aunque empatados con el Girona, y con el FC Barcelona a siete puntos. El descuento eso sí trajo también la posible lesión de Rodrygo en un Madrid que se crece ante la adversidad pero que preferiría no seguir engordando la enfermería.