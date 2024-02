Lucas subraya el "desvelo" de la Junta por la "equidad" entre alumnos y sugiere a Ana Sánchez que no sobreactúe

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha subrayado este martes en las Cortes que "la equidad educativa" es "uno de los mayores desvelos" y de los pilares del sistema en la comunidad, al tiempo que ha sugerido a la procuradora socialista Ana Sánchez, quien le ha preguntado en el Pleno autonómico, por la situación de un alumno de Porto de Sanabria (Zamora), que si se habla de educación "es muy importante no gritar" y "no conviene sobreactuar".

La parlamentaria socialista ha preguntado en el Pleno, concretamente, por el caso de un pequeño de Porto de Sanabria que lleva sin poder ir al colegio "dos meses" debido a que no tiene garantizado un transporte para recorrer los "80 kilómetros" de ida y vuelta a Lubián, algo de lo que responsabiliza a la Junta de Castilla y León.

Sánchez ha enfatizado que este martes la consejera de Educación tenía la oportunidad para "no ser una mentirosa, como el señor Mañueco" y reconocer que "no era tan difícil" la solución porque afirma que el asunto se ha resuelto "en dos días" poco después de que el PSOE registrara esta pregunta para el Pleno de este martes y el niño "mañana" tiene transporte hasta el Centro Rural Agrupado.

Ana Sánchez ha apuntado a la "ineficiencia", según ella, del Gobierno autonómico ante el bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de la Consejería de Educación en Zamora, que según los datos de la procuradora, habría dejado sin "invertir" el 38 por ciento de lo consignado, "casi 5 millones de euros".

Ante la pregunta, en la que la socialista cuestionaba sobre la igualdad educativa en las políticas de la Junta, Rocío Lucas ha defendido que "este es uno de los mayores desvelos y uno de los pilares" del sistema educativo y que así trabajan para garantizarlo "con independencia del nivel socioeconómico o de cualquier otra circunstancia".

Asimismo, tras la réplica de Sánchez, la consejera ha apuntado que si se habla de educación "es importante no gritar, estar templada, no conviene sobreactuar y tener un respeto", al tiempo que ha considerado adecuado "traer argumentos que no falten a la verdad", por lo que en tal caso si la procuradora pregunta la Junta estará encantada de poner el expediente del alumno a su disposición.

En ese momento, la procuradora del PSOE ha sido llamada la atención e incluso al orden en una ocasión a tenor, según el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), de un "cartel" que mostraba con la información impresa sobre el caso al que hacía referencia en su pregunta.

Rocío Lucas ha asegurado que el niño se encuentra matriculado en el centro desde el pasado 24 de enero, por lo que apenas ha transcurrido un mes, y "desde ese momento, el 25 de enero, la Dirección Provincial hizo los trámites para la contratación de la ruta de transporte", por lo que después se debía realizar un procedimiento administrativo que ha concluido recientemente.

La consejera 'popular' ha aprovechado ante las menciones a la "igualdad" para aseverar que considera inaudito que el PSOE hable de ello cuando opina que "nadie antes había generado tanta desigualdad en tan poco tiempo" como el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez.