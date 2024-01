Lucas avisa a Sánchez de que el plan de refuerzo no será "suficiente" si hay una Lomloe que "devalúa la educación"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su plan de refuerzo no será "suficiente" si no está acompañado de una modificación del contenido "estructural" de la Lomloe que, a su juicio, "devalúa la educación".

La responsable castellanoleonesa, en declaraciones a Europa Press, ha analizado el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el responsable del Ejecutivo central. Así, en primer lugar, ha celebrado que la educación de Castilla y León sea "referente en España".

"Todo viene por los magníficos resultados de la Comunidad en el último informe PISA y pone de manifiesto que nos preocupa cómo está la educación del resto de España, que somos una comunidad que queremos ayudar a que el sistema educativo de toda España mejore", ha recordado, para explicar que esta situación motivó también la reciente reunión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la ministra del ramo, Pilar Alegría.

En este punto, Lucas ha advertido de que el plan de refuerzo, que es un plan "de éxito", es una parte "importante" pero no se debe "olvidar" el resto del "contenido que tiene la educación" en la Comunidad.

"El anuncio nos ha parecido que puede ser muy bueno y nos hemos puesto a su disposición para ayudar a ponerlo en marcha", ha reconocido para, a continuación, evidenciar que los problemas del sistema educativo no se solucionan, "a nivel nacional", solo con este plan, se debe "profundizar más".

Al hilo de estas palabras, Lucas ha reclamado un cambio del "contenido estructural" de la Lomloe, ya que, a su juicio, "devalúa la educación". "Los currículos tienen que tener contenido, los alumnos tienen que saber que para aprobar tienen que estudiar, no se puede plantear la titulación con todas las suspensas o con lo que determine el claustro. Bien en cuanto que cogen una parte, pero eso es una parte pequeña y es necesario reforzar también y modificar un poco el contenido estructural de la educación", ha argumentado.

También ha mostrado sus dudas en cuanto a la financiación del plan, dotado con unos 500 millones. Lucas entiende que es un "proyecto de legislatura" y para todo el territorio nacional. "Si haces un cálculo, todo el mundo puede saber que es manifiestamente insuficiente", sentencia.

En este sentido, la consejera ha precisado que todavía no se conocen los detalles del plan y que "aventurar" cualquier situación "es precipitado". "Primero decían que solamente era primaria y secundaria, ayer nos desayunábamos con que también bachillerato y FP, con la misma cuantía. No sabemos cómo se va a materializar... tan pronto dicen que no es sólo para las matemáticas, sino para aquel profesor que hace unas matemáticas de forma afectiva, ¿qué es eso? Creo que queda mucho por descubrir de ese plan y aventurar algo es también un poco precipitado, pero de entrada la cuantía, con lo que están anunciando y para lo que se pretende anunciar, es claramente insuficiente", ha zanjado.