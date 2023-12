Lotería.-El lotero de Las Norias que da cuatro de los ocho quintos premios: "Estoy eufórico perdido"

A Víctor Crespo no han dejado de llegarle las felicitaciones desde primera hora de la mañana, ya que el propietario de la Administración de Lotería de Las Norias ha ido incrementado su suerte a lo largo de la mañana del Sorteo Extraordinario de Navidad, en el que ha llegado a dar premios correspondientes a cuatro de los ochos quintos premios que ofrece este evento.

"Qué locura, quién iba a pensar cuando me desperté esta mañana que esto iba a ser así, no doy abasto a coger el teléfono, estoy eufórico perdido", ha manifestado el lotero en declaraciones a Europa Press cuando aún no había salido el octavo quinto premio recaído en el 37038 con el que también ha vendido un décimo.

Según los primeros cálculos, el lotero afortunado de Las Norias ha repartido la suerte en el municipio con dos décimos del segundo quinto premio, el 45353, otro décimo del tercer quinto premio, el 88979, y seis décimos más del 86.007, con el que se ha dado el sexto quinto premio, con lo que ha llegado a repartir hasta 60.000 euros.

La emoción se ha elevado por momentos a lo largo de la mañana para el responsable de este despacho de loterías quien se ha enterado del primero de los premios mientras tomaba unos churros con sus abuelos, con los que ha acudido a desayunar y a ver el sorteo. "Mi abuelo es el que está más contento de todos", ha afirmado.

A partir de entonces, y con cada uno de los premios que han ido apareciendo, el volumen de llamadas y de mensajes de Whatsapp no ha dejado de crecer por parte de sus clientes, por lo que ha acudido a la delegación de loterías que hoy se encontraba cerrada a la venta por descanso.

"Es la primera vez que damos algo de la Lotería de Navidad, y de repente, tres premios", ha manifestado antes de conocer que había llegado incluso a dar un cuarto; "una cosa que sería imposible", según ha dicho en el momento de fantasear con haber podido dar el primer premio del sorteo, que ha sido el más tardío de su historia.