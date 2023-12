Lotería.-El lotero de El Bonsái de la Suerte, "en una nube" tras dar 1,4 millones al barrio de Nueva Andalucía

La administración 'El Bonsái de la Suerte', en el número 12 de la populosa calle Pérez Galdos del barrio de Nueva Andalucía de Almería, ha respirado el jolgorio de las grandes citas desde primera hora de la mañana de este viernes de Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

El número 88.979 resultaba agraciado poco antes de las 10,15 horas con el tercer quinto premio y el propietario de este despacho de lotería, Sergio López, comprobaba "con alegría" que 28 décimos habían sido vendidos desde su mostrador.

"Ya era satisfactorio haber repartido 168.000 euros, pero cuando ha salido 'El Gordo' y me han dicho que había vendido tres décimos, me he quedado sin palabras", ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

Aunque "lo mejor" estaba por llegar, la administración que López regenta desde hace unos tres años ha sumado otro quinto premio que luce ya en los carteles distribuidos por LAE en la ventanilla; en concreto, el que ha recaído en el número 86.007.

'El Bonsái de la Suerte' es administración, pero también distribuye productos gourmet como vinos, jamón y aceites, así que, como todos los años desde que abrió por primera vez sus puertas, ofrecía hoy una degustación gratuita para sus vecinos y clientes.

Las cascada de premios ha llegado con el establecimiento lleno de habituales del barrio que aprovechan, también, para seguir por la televisión el sorteo extraordinario celebrado en el Teatro Real.

"Esto ha sido un jolgorio, una celebración en la que no hemos parado de cortar jamón, y de servir anís, vino y champán", ha trasladado, eufórica, Juani Negrillo, madre del dueño de 'El Bonsái de la Suerte' que, además, cumple años en esta fecha.

Sin poder ocultar su "alegría y felicidad", ha destacado que, tanto la administración como su hijo, "son muy conocidos y queridos en el barrio", y ha deseado que la suerte que ha repartido a sus vecinos "le sirva para consolidarse" en este proyecto vital.

"Hasta ahora había dado premios en La Primitiva y en La Bonoloto, pero no es como ahora; nunca había dado de la Lotería de Navidad", ha dicho. Entre los premiados, amigos, conocidos y clientes habituales. "Incluso otro de mis tres hijos, con un quinto premio".

En declaraciones a Europa Press, López ha precisado que no conoce, sin embargo, a los propietarios de los tres décimos del número 88.008 premiados con 400.000 euros, aunque sí ha apuntado que uno de ellos "lo vendí ayer por la tarde, a última hora".

Para el responsable de 'El Bonsái de la Suerte' ha sido hoy también momentos para el recuerdo a su padre, quien inspira el nombre de la administración, y "para Luis Cebrián, anterior propietario y un muy bien amigo".

"El nombre viene por mi padre; le gustaban mucho los olivos y sus restos reposan, incinerados, en un bonsái. Así que todo esto va por él", ha afirmado.

Con las emociones aún sintientes, López ha afirmado que no habrá celebración especial tras haber repartido 1.374.000 euros, "aunque sí una comida con la familia".

"Luego hay que volver aquí, a la administración, para estar al pie del cañón, y atender a quienes vienen a cobrar sus premios, a todos los clientes", ha concluido.