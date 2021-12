Lotería.- Villamartín "sube el ánimo" con un cuarto premio que deja 20.000 euros

Uno de los dos cuartos premios, premiado con 200.000 euros al número 42.833, 20.000 euros por décimo, ha recaído en la provincia de Cádiz, concretamente en la administración numero 6 de El Puerto de Santa María, situada en pleno centro histórico Virgen de los Milagros; y en Villamartín, en la calle Rosario, 27; donde han celebrado que un hecho así "sube el ánimo".

En declaraciones a Europa Press, Miguel Ángel Gómez, el lotero de la administración de Villamartín, ha explicado que ha recibido una llamada "de la Delegación de Cádiz". "Pensaba que era para otra cosa, y me dijeron que había vendido un cuarto premio", ha detallado entre nervios antes de reconocer que "no sabía nada, no sabía si había dado el número ni nada". "No me esperaba esto nunca, ha sido súper ligero", ha afirmado.

Además, Miguel Ángel ha celebrado que "los agraciados son íntimos amigos", aunque ha matizado que le "hubiera dado igual a quién le tocara, son todos muy buenos clientes y muy buenas personas", pero ha asegurado que los premiados "están muy contentos, son 20.000 euros".

De hecho, la alegría es también para él porque, según Miguel Ángel, lleva "un año y medio nada más con el negocio y, quiera que no, a la hora de la propaganda viene bien". "Todo esto sube el ánimo, la verdad", ha sentenciado.