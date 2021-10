Losada (Cs) dice que no se ha pensado sustituto para Paradas Romero: "No me parece el momento de pensar en eso"

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha confirmado que este miércoles tendrá lugar el consejo de administración para la destitución de José Luis Paradas Romero como gerente de la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos, tras conocerse la condena por coaccciones al concejal no adscrito Juan Cassá, y ha confirmado que, de momento, no tiene a nadie en mente para sustituirlo.

Losada, al ser cuestionada por los periodistas, ha recordado que el consejo de administración de Málaga Deportes y Eventos, además de la destitución del gerente, "va a llevar otros puntos del día que había pendientes". "No se ha pensado en ningún sustituto ni va en ese orden del día y, de momento, es algo que no está en nuestra agenda".

"No me parece el momento de pensar en eso. Creo que para todo hay su etapa y su fase. No pasa nada porque, de momento, haya un periodo para reflexionar y tomar las decisiones cuando haya que tomarlas en frío. No me parece bien nunca pensar las cosas atropelladamente y en caliente. Hay que madurar las cosas y cuando llegue el momento de evaluar la posible sustitución lo haremos; ahora mismo no procede", ha abundado.

Asimismo, sobre la rueda de prensa que tiene prevista Paradas Romero ese mismo día del consejo de administración, Losada ha señalado que "tiene toda la libertad de explicar, si quiere, el proceso judicial, que creo que es lo que le preocupa, que se entienda el proceso judicial", por lo que ha rechazado hacer ninguna declaración más al respecto.

Por otro lado, Losada ha explicado que tras el conocimiento de la sentencia condenatoria a Paradas Romero se trabajó en ofrecer al gerente de la empresa municipal el "apartarse del cargo en espera del resultado del recurso que va a interponer", aunque pasadas más de 24 horas la renuncia voluntaria no se produjo, por lo que se tomó la decisión de iniciar el proceso de destitución.

En ese sentido, Losada ha indicado que "esperábamos que de motu proprio él lo aceptara, no fue así", por lo que "se tomó la decisión de la rescisión y convocatoria de consejo de administración".

"Es verdad que había una sentencia que no era firme, que había un informe del Ministerio Fiscal muy importante para nosotros, que había sido muy rotundo pidiendo la absolución; y valorando todos esos elementos planteamos esperar a que la sentencia sea firme y convencer al señor Paradas Romero de que se apartara hasta que viniera el recurso", recordando que "no hubo posibilidades de convencerlo porque él entendía que no había nada, que era injusto, y que no tenía ningún motivo para apartarse".

Por ello, ha incidido en que "nosotros respetamos y creemos en su inocencia pero no podemos mantener esa situación", ha abundado. "Ojalá todos los partidos reaccionarán tan rápido y en menos de 24 horas tomarán decisiones a pesar de que la sentencia no era firme", ha valorado Losada.

En relación con el procedimiento, ha recordado que Cs no es parte, "nosotros no tenemos nada que ver". "Nosotros tenemos unos estándares respecto a los temas judiciales muy altos y creo que lo hemos demostrado", ha incidido Losada.

Por otro lado, ha dicho que no cree que esta situación, unida a otras ocurridas en este mandato, influya en el partido naranja de cara a las próximas municipales. Es más ha asegurado que los ciudadanos lo que "valoran es que Cs tiene unos estándares de cara a los problemas judiciales muchísimo más altos que el resto de los partidos, y por lo tanto, los ciudadanos agradecen que seamos consecuentes con esa forma de actuar por encima de cualquier otra consideración".

Por último, la también concejala de Deporte y Cultura ha agradecido a Paradas Romero por "el excelente" trabajo, "mucho e intenso", llevado a cabo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. "Creo que todo el mundo le reconoce su trabajo, era un trabajador incansable; y, además, en el Carpena se han realizado una serie de mejoras que llevaban décadas sin acometerse".

Eso sí, ha insistido en que "tenemos que aplicar los estándares que a nosotros mismos nos gustaría que tuvieran todos, evidentemente no los tienen, pero Cs, si por algo se caracteriza, es por esa exigibilidad", ha concluido.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga condenó el pasado viernes al pago de una multa de 1.080 euros a José Luis Paradas Romero por tres delitos leves de coacciones, al considerar que realizó llamadas con número oculto, en las que tras unos tonos y colgaba, al edil no adscrito Juan Cassá y a dos asesores de este.