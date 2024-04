Losa considera que Transportes tiene "absoluta credibilidad" y destaca su compromiso con las infraestructuras asturianas

La Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Delia Losa, ha dicho este miércoles que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene para ella "absoluta credibilidad" y ha destacado su compromiso con las infraestructuras asturianas.

Losa ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre las críticas del Gobierno asturiano, incluido el presidente Adrián Barbón, que viene señalando estos días que Transportes necesita recuperar la credibilidad en Asturias. En el mismo sentido, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, dijo este sábado que Asturias era totalmente escéptica acerca de todo lo que venía de ese Ministerio. La reacción del Principado se produce después de episodios como la paralización del proyecto de vial de Jove en Gijón, que ya había sido licitado, o el nuevo retraso de los trenes Avril.

"Yo creo que la credibilidad cada uno la valora como quiere", ha comentado Losa, que ha indicado que ella maneja todos los datos y cifras de los trabajos que realiza en Asturias el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes. Se ha referido a las distintas actuaciones que se están realizando en el Principado.

Ha matizado Losa, no obstante, que comprende al Gobierno de Asturias porque está "pegado al territorio" y que eso explica que "sufra alguna decepción" por poner "ilusiones" en unos determinados plazos. "A mí lo que me decepcionaría sería que se dijese que no había opción y que el vial de Jove no se iba a hacer", ha comentado.

VIAL DE JOVE

Preguntada por el rechazo del Gobierno del Principado a la primera alternativa que planteó el Gobierno tras descartar el proyecto de Jove, Delia Losa ha dicho que "se están estudiando las distintas posibilidades que hay", antes de recordar que este tipo de procedimientos de infraestructuras son "complejos" y "muy garantistas".

Losa ha defendido al Ministerio y su decisión de parar un proyecto que tiene 20 años, dado que se detectó que tenía un problema de seguridad. "También podíamos haber callado la boca y tirar para adelante y cuando viésemos que hay unas casas que se agrietan, pues dejar una obra parada...", ha indicado. En este sentido, ha defendido la decisión del Ministerio de Transportes por actuar con "profesionalidad" y "rigor" con el objetivo de "hacer las cosas bien".

SERÍN

A Losa también le han preguntado por las declaraciones de Adrián Barbón en las que apuntó a responsabilidades de Delegación del Gobierno en cuanto a los sucedido en Jove o la obra de Serín (en la A-8).

"Yo respeto las opiniones de todo el mundo", ha respondido Losa, que ha explicado que se trata de proyectos del Ministerio. Ha resaltado la "enorme profesionalidad" de los funcionarios que trabajan en el área de Infraestructuras de Asturias. "Su cualificación profesional absolutamente indiscutible e inmejorable", ha resaltado.

Cree que las palabras de Barbón se producen porque entiende que son los portavoces en Asturias del Gobierno y que transmiten al Ejecutivo lo que pasa. "Pero no le veo otro alcance; nosotros tenemos un respeto absoluto por el Gobierno de Asturias, trabajamos con ellos colaborando de una manera muy amigable y sin ningún tipo de problema", ha comentado.

TRENES AVRIL

Por lo que se refiere a los trenes Avril, que son los que han de circular por la nueva variante ferroviaria de Pajares, ha atribuido el retraso a las condiciones de la fábrica, Talgo, que ha impedido cumplir con el plazo previsto.

"Pero estamos hablando de dos y tres meses, no estamos hablando de años", ha señalado, indicando que el Ministerio ya ha dicho que entre abril y mayo estará todo normalizado.