Losa afirma que "no hay nada que impida" firmar el convenio de La Vega "más pronto que tarde"

La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha afirmado este lunes que "no hay nada que impida" firmar el convenio para la fábrica de armas de La Vega "más pronto que tarde", ya que las tres administraciones implicadas --Gobierno, Ayuntamiento de Oviedo y Principado-- "están en la misma línea".

En unas declaraciones a los medios momentos antes de reunirse con el presidente asturiano Adrián Barbón, Losa ha señalado que La Vega está llamada a ser "una imagen impresionante de Asturias en el exterior", aparte de ser un centro en el que se instalen nuevas industrias y se incluyan proyectos como el de biotecnología que prevé impulsar el Ejecutivo autonómico.

"Las tres administraciones están en la misma línea, con lo cual no hay porqué pensar que haya algún elemento que lo retrase ahora mismo", ha asegurado. En este sentido ha indicado que la construcción de viviendas, que retrasó la aprobación en el pleno de Oviedo, ya está acordada.

COMPLEJIDAD DE LAS OBRAS EN EL NUDO DE SERÍN

Por otro lado, Losa se ha referido a las obras del nudo de Serín en la A-66, asegurando que son unas actuaciones "muy complejas" porque por debajo del asfalto hay "un corte importante" que puede hacer que las obras "duren más de lo que uno quisiera", incluso "más de lo previsto".

Según Losa, se espera que las obras estén finalizadas en el primer trimestre de 2024. No obstante ha remarcado que lo importante no es "apurar" los plazos sino que el resultado "sea magnífico" para no correr el riesgo de que la actuación sea defectuosa.