Los Verdes impugnará las elecciones del 28M en Melilla por presunta "compra de votos" tras ataques a carteros

Los Verdes ha anunciado este sábado que retira su candidatura e impugnará las elecciones del 28 de mayo en Melilla por presunta "compra de votos" a través del voto por correo, después de los sucesos ocurridos estas dos últimas semanas, en las que al menos cinco carteros de Correos han sido asaltados por desconocidos para robarles la documentación electoral.

En rueda de prensa ante el Palacio de la Asamblea, el presidente de la formación, Toni Roderic, ha manifestado que "nosotros pensamos que no hay las condiciones mínimas de libertad para votar en unas elecciones, por lo tanto nosotros hemos acordado que la candidatura no se presente a las elecciones para no formar parte de ese juego y además impugnar estas elecciones esperando que el Estado, que la Junta Electoral Central, tome cartas en el asunto".

Toni Roderic, que estaba acompañado de varios miembros de la candidatura de su organización política, ha manifestado que "no nos creemos que ni el CNI ni la Junta Electoral Central, ni el Estado, ni los grandes partidos no sepan que aquí esto está plagado y que no hay las condiciones mínimas para poder votar".

El líder de los Verdes ha lamentado que "el tema de las elecciones en Melilla comienza a ser ya un tema super preocupante porque según datos del Ministerio del Interior hay más de 8.000 votos por correo solicitados, lo cual representa el 15% de los posibles electores, que cuando se acabe el escrutinio seguramente llegarán al 20% de voto por correo, cuando la media nacional está en el 2,1%".

"Eso es algo que no solo debería de preocupar a las autoridades, sino que de alguna manera debería ser causa suficiente para que se tomaran algún tipo de decisiones" ha demandado.

En su opinión, "si existe una venta del voto por correo tan grande, es evidente que es hay gente que compra votos", motivo por el que han acordado impugnar las elecciones en Melilla del próximo 28 de mayo.

Por último, su número dos de la candidatura, Said Hamad, ha detallado que otro de los motivos por el que han decidido retirar su lista es porque han averiguado que su aspirante a la Presidencia de Melilla, Nourdine Ahmed, se haya incurso en un presunto "proceso judicial" y al negarse a dimitir, el resto de integrantes han acordado dimitir para formar una gestora.