Los vecinos de Perellonet ven con sorpresa el rechazo a los canales náuticos y destacan que dan seguridad

Los vecinos de El Perellonet, en el término municipal de València, han manifestado su "sorpresa" tras conocer el informe de la Generalitat que rechaza la instalación de los canales de acceso para la práctica de deportes náuticos solicitados para este verano en la playa de esta pedanía y en la de El Saler. Igualmente, han destacado que estas vías proporcionan seguridad a los bañistas y a quienes disfrutan de esas disciplinas deportivas.

Asimismo, han mostrado, como residentes de la zona y algunos de ellos también como deportistas y aficionados vinculados a los deportes náuticos que se practican en este entorno, su respeto al parque natural de la Albufera en el que se encuentra enclavada la playa de El Perellonet.

De este modo lo ha indicado a Europa Press el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de El Perellonet y responsable de una empresa de deportes náuticos, Tomas Palao. "Somos vecinos y deportistas y respetamos el parque natural. Muchos vivimos y residimos todo el año aquí", ha apuntado.

Palao ha mostrado extrañeza por el informe autonómico que se pronuncia desfavorablemente, a petición de la Demarcación de Costas de Valencia y a partir de la autorización del Plan de Instalaciones de Temporada solicitada por la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València para la práctica de distintos deportes náuticos en las citadas playas.

El representante vecinal ha destacado que los canales se han habilitado otro años sin problema y ha considerado que no hacerlo ahora supone un "gran perjuicio para los vecinos, para los visitantes de la zona y para quienes practican deportes náuticos" allí. En este sentido, ha precisado que no contar con esas vías representa una "falta grave de seguridad" y ha manifestado que los canales protegen al bañista.

Tomas Palao ha agregado que además de los deportistas son "muchos" los vecinos que salen al mar para practicar actividades náuticas y ha recordado que también se cuenta con "una escuela, un club de deportes náuticos", al que acuden "muchos niños en verano".

"Nos sorprende que esto suceda", ha agregado, además de opinar "como vecino" que no se produce "impacto" en el medio" y explicar que la asociación de vecinos se ha puesto en contacto ya con la Fundación Deportiva Municipal, con Costas y con los responsables del parque natural de la Albufera para tratar este asunto.

Por otro lado, ha manifestado que no entiende cómo se emite un "informe positivo para dragar arena en la Gola del Perellonet y uno negativo para la práctica del deporte". De este modo, ha preguntado si "los movimientos de arena, los camiones y las máquinas de dragados no impactan más que las cometas, las tablas o el paddle" surf en las playas de El Saler y El Perellonet y en su entorno natural.

A su vez, ha expresado "preocupación" por las fechas en las que se ha conocido el informe desfavorable a los canales y su proximidad a la temporada estival.

"NO ME PARECE BIEN ESA DECISIÓN"

Por su lado, el alcalde pedáneo de El Perellonet, Luis Zorrilla, ha mostrado su desacuerdo con el informe emitido por la administración autonómica. "No me parece bien esa decisión", ha apuntado a Europa Press, al tiempo que ha precisado que no hay "aún ninguna decisión tomada" sobre el futuro de los canales de acceso para deportes náuticos y ha concretado que solo se conoce ese documento en negativo.

Zorrilla ha aseverado también que esas vías de entrada al mar se han solicitado en 2023, "como se ha hecho otros años", junto a la Fundación Deportiva Municipal.