El 77% de los encuestados considera negativos los resultados electorales de España y solo un 18% los califica de positivos

El 84% de los vascos cree que el PNV será el partido más votado en las elecciones autonómicas de 2020, mientras que solo un 1% da por vencedor a EH Bildu, mismo porcentaje que al PSE. Preguntados sobre el partido que preferirían que obtuviera más votos, un 41% se decanta por el PNV, un 11% por EH Bildu, un 6% por Elkarrekin Podemos, otro 6% por el PSE-EE y un 1% por el PP, mismo porcentaje que en el caso de Cs.

Según datos recogidos en el estudio del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco 'Sondeo postelectoral: Elecciones Generales noviembre 2019', cuyo tema central ha sido el comportamiento electoral de la población vasca en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, la gran mayoría (77%) considera negativos los resultados electorales de España y solo un 18% los ve positivos.

El trabajo de campo, realizado mediante 750 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años del conjunto del País Vasco, se llevó a cabo entre los días 11 y 12 de noviembre.

De este modo, el 84% de los vascos cree que el PNV será el partido más votado en las elecciones autonómicas de 2020, mientras que solo un 1% da por vencedor a la coalición EH Bildu, mismo porcentaje que en el caso del PSE.

Cuestionado sobre el partido que preferirían que obtuviera más votos, un 41% se decanta por el PNV, un 11% por EH Bildu, un 6% por Elkarrekin Podemos, otro 6% por el PSE-EE y un 1% por el PP, mismo porcentaje que en el caso de Cs.

RESULTADOS

Por lo que respecta a la valoración de los resultados de las elecciones del pasado domingo, el 90% de la población vasca conoce que el PSOE ha sido el partido más votado en España, aunque la gran mayoría de encuestados ve "negativos los resultados electorales de España y positivos los de Euskadi".

De este modo, solo el 3% valora "muy positivamente" los resultados de las elecciones en el Estado, por un 15% que lo hace "más bien positivamente". Por contra, el 39% los encuestados los ve "más bien negativamente" y un 38% "muy negativamente".

Esto supone un cambio radical de la valoración de los resultados en España, ya que tras las elecciones de abril, un 81% consideraba los resultados positivos y solo un 7% negativos.

El conocimiento sobre el partido más votado en Euskadi es ligeramente más limitado, un 82% sabe que ha sido el PNV el que ha obtenido más votos. La amplia valoración positiva de los resultados en Euskadi (86%) es similar a la de abril (89%). Así, el 35% los valora "muy positivamente", mientras que el 51% lo hace "más bien positivamente" y solo un 10% les da una calificación negativa.

Respecto al seguimiento de la campaña electoral, se reduce el interés por las elecciones con respecto a las de abril. Un 61% de la población afirma haber tenido mucho o bastante interés en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre, lo que supone una reducción considerable con respecto a los comicios de abril, cuando un 79% afirmaba eso mismo.

Un 66% de los encuestados ha seguido la campaña electoral al menos dos o tres días a la semana a través de la televisión, un 49% a través de los periódicos y un 42% a través de la radio. Un 47% lo ha hecho a través de internet y las redes sociales, al menos de vez en cuando.

Además, estas elecciones han sido tema de conversación, habitualmente o de vez en cuando, con la familia para un 67%, con las amistades para un 59% y con los compañeros de trabajo o estudio para un 39%.

Un 71% de la población ha visto o leído entrevistas o debates de algún candidato durante la campaña; un 46% ha leído la propaganda electoral o el programa de algún partido y, en cambio, solo un 5% han asistido a reuniones o mítines.

Los datos muestran así que el interés y el seguimiento de la campaña electoral ha sido algo más reducido que en las elecciones de abril, y se ha mantenido en la línea habitual de las anteriores elecciones generales de 2015 y 2016.

COMPORTAMIENTO ELECTORAL

En lo que se refiere al comportamiento electoral, un 57% de la ciudadanía tuvo conocimiento de alguna encuesta preelectoral, pero la mayoría (78%) afirma que no le ha influido en su comportamiento en las elecciones.

Un 46% de la ciudadanía afirma que a la hora de decidir su voto le han influido sobre todo los temas relacionados con Euskadi, un 32% dice que le han influido más los temas de España y un 16% que ambos. Un 39% afirma que el hecho de que se repitieran las elecciones le ha influido mucho o bastante a la hora de decidir su comportamiento.

Por otro lado, un 80% de los votantes tenía decidido, antes de la campaña electoral, que iba a acudir a votar, un 10% lo decidió durante la campaña, un 2% el día de reflexión y un 7% el mismo día de las elecciones. La decisión de no votar se tomó algo más tarde, un 61% lo tenía decidido antes de la campaña, pero un 14% lo decidió durante la campaña y un 18% el mismo día de las elecciones.

Respecto a la fidelidad al voto, el 45% afirma votar siempre al mismo partido, mientras un 31% indicado que lo hace "según lo que más le convenza en ese momento".

El nivel de convencimiento con el que la ciudadanía vasca acudió a votar se ha reducido con respecto a las elecciones de abril. Un 59% de los votantes votó convencido (71% en abril), un 11% lo hizo con ciertas dudas (igual que en abril) y un 29% porque era la opción menos mala (17% en abril).

Por último, un 96% de las personas que acudieron a votar se muestran conformes con el voto emitido. Entre quienes se abstuvieron, solo un 19% afirman que, vistos los resultados, preferirían haber acudido a votar.

El principal motivo para no acudir a votar fue el sentimiento de desengaño por los políticos para el 44% de las personas que se abstuvieron, y para el 19% otras causas ajenas a su voluntad. Solo un 6% dice no haber acudido a las urnas porque "estas elecciones no le interesaban".