Los valencianos acuden a votar bajo la lluvia: "Aunque llueva hay que votar, si no después no puedes opinar"

Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana han ejercido su derecho a voto pese a que la lluvia "no acompaña" y "va a dificultar un poquito el voto" porque, han señalado, "aunque llueva hay que votar, si no después no puedes opinar".

En declaraciones a Europa Press TV, una ciudadana ha indicado que tenía "clarísimo" a quien votar y ha confesado: "Espero que salga lo que quiero que salga". Además, ha animado a la gente a votar porque, "aunque la lluvia no acompaña, hay que venir". "Que se pongan un paraguas y au", ha bromeado.

Otra de las votantes, de 100 años, ha afirmado que ha votado "siempre" porque "se tiene que votar y ya está". A su juicio, la política actualmente "está muy mal para todos" porque existe "miedo".

Por su parte, un ciudadano ha lamentado que la lluvia "va a dificultar un poquito el voto", por lo que "va a haber menos participación". Por ello, espera que esta tarde "mejore un poco el tiempo" para poder acompañar a su madre, de 95 años, al colegio electoral.

Además, ha expresado su "deseo" de que la jornada transcurra con "tranquilidad", pues los resultados van a estar "muy reñidos, muy igualados". Para él, "no vale la pena ir viendo los escrutinios con bajo porcentaje de voto recontado, hay que esperar al final para saberlo".

"Aunque llueva hay que votar, si no después no puedes opinar", ha subrayado otra de las votantes, al tiempo que ha apuntado que "igual la gente mayor tiene un poco de reparo en ir". Igualmente, ha indicado que tenía "decidido" su voto y ha agregado que "no hay ningún incidente".