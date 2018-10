Los transportistas escolares acuerdan con Junta crear una comisión para atender sus demandas tras sus reivindicaciones

La Federación Independiente de Transportistas (Fedintra) ha confirmado que no realizará movilizaciones de protesta y que deposita "un voto de confianza" en la Agencia Pública Andaluza de Educación tras acordar con ésta la creación de una comisión técnica-consultiva para atender sus demandas sobre los concursos de licitación de rutas escolares en la comunidad autónoma.

Según ha explicado este martes a Europa Press el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, este lunes se celebró una reunión con el director de la citada agencia, Juan Manuel López Martínez, para tratar las exigencias que su asociación planteó después de la "omisión" a sus peticiones en la publicación de los últimos concursos de rutas escolares en la comunidad, algo que llevó a la federación de transportistas a amenazar con realizar una serie de movilizaciones.

No obstante, el director de la agencia "se ha comprometido" a crear una comisión para el próximo concurso y estudiar las reivindicaciones, las cuales además "ve justas", por lo que no habrá movilizaciones. "Vamos a esperar ahora mismo y le vamos a dar un voto de confianza", ha asegurado Vázquez, quien además le ha restado efectividad a unas posibles manifestaciones al admitir que sobre el concurso actual "no se puede hacer nada porque ya está en vigor".

Así las cosas, el comité que se forme, y en el cual estará Fedintra, que representa a más de 300 empresas y asociaciones --en su mayoría pymes--, abordará el establecimiento de una unidad de costes mínima, que debería fijarse en torno a una unidad mínima de tiempo por ruta, respecto a los costes que no son directamente variables y que se modulan por kilómetro recorrido, de forma que "siempre se tendría en cuenta el coste real del servicio para que las ofertas nunca puedan ser inferiores".

Otras de las demandas que se estudiarán son una mayor coordinación entre las direcciones provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación para el acceso en igualdad de condiciones de las pymes a los distintos concursos públicos de rutas escolares; la simplificación en lo posible de la carga legislativa que sufre el transporte de viajeros, y la valoración del criterio de territorialidad, que "sería conveniente para fomentar la apuesta de las empresas andaluzas por este tipo de servicios y potenciar a aquellas empresas que tengan mayor trayectoria y experiencia en la provincia donde se preste el servicio".

La Federación ha expresado que de no atenderse estas peticiones y de mantenerse la actual situación en la que el criterio de oferta económica y la competencia entre los operadores son la base de dichos concursos, "se ponen en peligro la calidad del servicio y la estabilidad del empleo", así como la viabilidad de las empresas operadoras.

El último concurso de licitación de rutas escolares que llevó a Fedintra a plantearse movilizaciones, y que se está aplicando este curso escolar, podría prorrogarse por otro año más. De ser así, las condiciones no cambiarían hasta finalizar el concurso actual en junio de 2020 y las medidas que se pacten no empezarían a aplicarse hasta el curso escolar 2020-2021.

Vázquez ha afirmado en varias ocasiones que atender estas peticiones es necesario "para que el servicio pueda ser mínimamente viable" y "para poder aplicar los criterios de calidad a una materia tan seria como es el transporte escolar".