Los transportistas decidirán mañana en asamblea si mantienen el paro

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera, que convocó un paro indefinido el pasado 14 de marzo, decidirá mañana sábado en una asamblea que se celebrará en Madrid, si mantienen o no una huelga que dura ya 19 días.



El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha alentado a través de Facebook a los transportistas asistentes a “tomar las decisiones que entre todos" consideren oportunas para hacer "más grande a la Plataforma”.



Además, ha insistido en la necesidad de “reforzar” las bases de la organización en las provincias y ha reiterado la importancia de la “unidad” entre los miembros de la asociación, que actualmente no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).



“Se ha demostrado que sabemos ganarnos el respeto. La Administración ha tenido que reconocernos y que rectificar todas las injurias que dijo de nosotros”, ha recalcado en referencia a las palabras de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que calificó a los convocantes como “ultras” y los asoció con la extrema derecha.



El portavoz de la Plataforma ha considerado que los transportistas que han secundado los paros “han aguantado los días que han podido con honradez”.



Hernández ha dicho que el CNTC está “nervioso” y “totalmente desacreditado”, y ha acusado a la patronal de intentar “desarticular a la Plataforma”.



Manuel Hernández, la cara más visible de la Plataforma que convocó los paros y que no aceptó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y el CNTC el pasado 25 de febrero, incluso tras haberse reunido con la Ministra al día siguiente, se ha “encomendado” al respaldo de sus compañeros.



En la última semana, el seguimiento de los paros ha ido decreciendo y los niveles de tráfico del lunes y el martes superaron el 90 % del volumen habitual de vehículos pesados en las carreteras



La Asamblea tendrá lugar al mediodía en la estación de servicio BP de San Fernando de Henares, en el área 365 del polígono industrial de la localidad.