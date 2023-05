Los trabajadores en el servicio de mantenimiento de Son Espases inician este viernes huelga indefinida

CCOO Hábitat Baleares lo ha anunciado después de que la reunión de este jueves en el Tamib finalizara sin acuerdo

Los trabajadores en el servicio de mantenimiento de Son Espases inician este viernes, 12 mayo, una huelga indefinida, después de que la reunión mantenida este jueves en el Tamib finalizara sin acuerdo.

En una nota de prensa, CCOO Hábitat Baleares ha anunciado que este viernes, 12 de mayo, a partir de las 21.00 horas, comenzará la huelga de trabajadores en el servicio de mantenimiento del Hospital Universitario de Son Espases, subcontratado a la empresa Eulen.

La huelga indefinida comenzará después de que en la reunión de este jueves en el Tamib no se llegara a un acuerdo entre las partes "por los reiterados incumplimientos del convenio y la ley de prevención de riesgos laborales" que denuncia la plantilla.

En este sentido, el sindicato reclama a Eulen "respeto" a los acuerdos suscritos con los trabajadores. Pues, según la plantilla, "no se abona la nocturnidad como figura en el Convenio y el plus festivo es muy bajo".

"La empresa no respeta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se respetan los descansos entre servicio y servicio, modifican los turnos en los cuadrantes hasta tres veces sin consultar con los trabajadores, así no se puede conciliar la vida laboral y familiar", ha criticado CCOO Hábitat Baleares.

Por este motivo, ha reclamado mejoras en las cantidades que se abonan por horas extras y los complementos por trabajar con productos químicos y biológicos y por polivalencia.

"Desde CCOO Hábitat Baleares reclamamos que la Concesionaria del Hospital Son Espases no mire hacia otro lado y que intervenga junto a la contrata Eulen para solucionar este conflicto", ha reivindicado.