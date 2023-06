Los trabajadores de Calar Alto recuperan beneficios eliminados en 2014 con las restricciones presupuestarias

La sede del Colegio de Graduados Sociales de Almería ha acogido este jueves la firma de convenio colectivo del Centro Astronómico Calar Alto, ubicado en Gérgal, con el que su plantilla de unos 40 trabajadores recupera beneficios que se habían eliminado en 2014 debido a las restricciones presupuestarias de entonces.

Entre los incrementos más destacados están el plus de antigüedad, recuperado con efectos de 1 de enero de 2021, o el plus de centro astronómico, cuya implantación para los trabajadores que no lo venían percibiendo por haber ingresado con posterioridad a 2014 "se hará de forma escalonada en tres años", según ha informado el propio centro.

Igualmente se ha revisado al alza el plus de convenio, antes denominado plus de productividad, el plus de transporte y se ha instaurado el plus por teletrabajo. En este sentido, se ha introducido en el convenio la regulación del teletrabajo, "que es una modalidad que ya se viene usando en el centro desde hace bastante tiempo".

También se ha establecido para la vigencia del convenio una garantía de mantenimiento de poder adquisitivo con una subida anual en función del IPC. Del mismo modo, se han alcanzado también importantes acuerdos en la regulación de turnos y guardias, que suponen "mejoras sociales y económicas importantes para los trabajadores".

Desde el centro astronómico han valorado la buena voluntad negociadora por parte de la empresa y los delegados de personal a lo largo de un proceso "que ha durado más de seis meses", ya que ha estado "investida de transparencia y honestidad", lo que ha dado como resultado "un gran acuerdo social que garantiza estabilidad social en un centro neurálgico para la ciencia y la investigación en España".

A la firma del nuevo convenio, que sustituye al de 2018 y que tiene una vigencia de cuatro años hasta 2026, ha asistido el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García, para quien "es una buena noticia que el observatorio astronómico cuenta ya con un nuevo convenio tras un proceso de negociación colectiva que ha llegado a buen puerto, que se haya desarrollado de forma dinámica y quedando satisfechas todas las partes implicadas", ha valorado.

En el acuerdo, al que se llega tras seis reuniones --tres de ellas en el CAHA-- han participado el responsable de recursos humanos del Centro, Alfredo Venteo, los delegados de personal del CAHA, Julio Antonio Martín, Ricardo Hernández y José Ignacio Vico, y los representantes del sindicato UGT Efrén Rodríguez Marín y Eva Moratalla, junto al director del Observatorio, Jesús Aceituno.