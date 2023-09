Los trabajadores de la auxiliar Mainfer cortan durante dos horas el acceso al astillero de Navantia Ferrol

Los trabajadores de la empresa auxiliar Mainfer, responsables durante más de tres décadas del servicio de limpieza en los buques de nueva construcción en Navantia Ferrol, se han colocado a las 6,00 horas de este lunes, 4 de septiembre, a las puertas de este astillero, durante dos horas, hasta las ocho, para impedir el paso de los operarios y mostrar así su oposición al no haber sido subrogados.

El secretario general de Industria de CC OO en Galicia, Víctor Ledo, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "decidimos hacer esta acción sorpresa porque hoy --por este lunes-- empezaba a trabajar Eulen en el contrato de la limpieza y aún no está solucionada la cuestión de los trabajadores de Mainfer".

Así, Ledo ha detallado que "la actividad que desarrollaron ellos durante más de treinta años, no está solucionado" y que "hoy empezaba Eulen a realizar esa actividad, sin asumir las obligaciones con los trabajadores" y por ello "los operarios de Mainfer no le han dejado iniciar a Eulen".

CANCELACIÓN DE UN CONTRATO

El representante sindical ha detallado que la actitud de Navantia es "incomprensible", ya que "por un lado Eulen renuncia al contrato de la limpieza de las instalaciones, pero a la vez le asignan la limpieza de los buques de obra nueva, de las fragatas F-111 y la F-112".

En este sentido, ha detallado que "son contratos distintos, el proceso ya estaba avanzado y no se puede cancelar", pero que "por un lado, rescindes un contratado a una empresa por no cumplir y paralelamente le están dando otra obra, que evidentemente no tiene sentido, pero legalmente no tenían opción".

Así, ha incidido también en que "sigue sin entender por qué Navarra sigue empecinado en no asumir que tiene que haber una subrogación", lo que los ha llevado a "poner una demanda". Al respecto, ha concretado que son conocedores que esta vía va a ser "más lenta, pero sindicalmente no vamos a dejar que se consolide".