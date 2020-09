Los titulares de la prensa en España: "Sánchez tramita el indulto al procés mientras pacta con Ciudadanos"

1. ABC: Bildu glorifica a ETA en plena negociación con el Gobierno

El Gobierno insiste en tratar a Bildu como un aliado más para aprobar los Presupuestos Generales del Estado pese a que los de Arnaldo Otegi se han instalado últimamente en sus posiciones más reaccionarias de apoyo a los terroristas de ETA. Tras la reunión con Pablo Iglesias la semana pasada, la portavoz de la coalición radical en el Congreso, Mertxe Aizpurua, fue recibida ayer por la vicepresidenta socialista, Carmen Calvo, quien continuó así el cortejo, emborronando su propia hemeroteca llena de frases rotundas (suyas y de Pedro Sánchez) asegurando que no pactarían «nada».

2. El Mundo: ERC celebra que el Gobierno esté "cediendo" con el indulto a los presos del 1-O

En público, ningún actor independentista se atreve a celebrar la tramitación de los indultos para los presos del 1-O. Cualquiera que se aventurara a admitir que la organización del referéndum constituyó un delito sería tachado automáticamente de traidor por el resto de fuerzas separatistas y partiría con una clara desventaja en las elecciones autonómicas catalanas, que se avecinan para febrero.

3. El País: Madrid se resiste al confinamiento y pide ayuda “urgente” al Gobierno

Mientras la capacidad rutinaria de las UCI está al 95%, la Comunidad solicita refuerzos al Ejército y la policía para ayudar en tareas sanitarias y controlar las restricciones.

4. La Razón: Sánchez tramita el indulto al procés mientras pacta con Ciudadanos

El Ministerio de Justicia tiene que abrir el expediente sobre la petición de indulto a los presos del «procés» y pedir informes al tribunal sentenciador, a la cárcel y al ofendido por el delito, que es la Generalitat de Cataluña por malversación, lo cual ya es paradójico. El inicio del trámite del indulto es obligado, lo relevante de ayer fue que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo sacara a relucir en el Pleno del Congreso como si fuera una herramienta negociadora con la portavoz de JxCat, Laura Borrás, que ni siquiera le había preguntado por esta cuestión. La coincidencia con la negociación presupuestaria da lugar a que se interpreten las palabras del ministro como un nuevo gesto del Gobierno a ERC, igual que con la escenificación de activar la mesa de diálogo, frustrada porque no la quiere Quim Torra, que descuenta las horas para su inhabilitación por el Tribunal Supremo, pero tampoco el PSOE. Por lo que en sí Torra está haciendo un favor al PSOE.

5. El Mundo: El PP lanza una moción en más de 7.000 ayuntamientos para acabar con el "vacío legal" de la okupación

El PP ha hecho de la lucha contra la okupación ilegal de viviendas una de sus banderas para la legislatura. Para redoblar su compromiso contra el «vacío legal» que permite que en España haya «mafias que han hecho de la okupación ilegal su negocio», la formación que capitanea Pablo Casado va a presentar una moción en cada uno de los ayuntamientos en los que tiene presencia -más de 7.000, entre los que ostenta 2.860 Alcaldías- y en las 17 comunidades autónomas. La moción, a la que ha accedido EL

6. La Razón: Más de mil muertos por coronavirus en una semana en España

Lejos de menguar, la tendencia de la pandemia en esta segunda ola no frena su crecimiento, lo que justifica la alarma de algunas autoridades sanitarias como Madrid. Aunque las estadísticas diarias del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón no permiten apreciarlo de un simple vistazo, España ha superado en la última semana las mil muertes, una espiral muy peligrosa a la vista de que ni siquiera ha comenzado el otoño y el invierno, las dos estaciones en las que el virus podría causar más estragos por las bajas temperaturas. El pasado día 15 de septiembre, hace apenas siete días, el órgano dependiente del Ministerio de Sanidad informó de que España había superado ya la barrera de las 30.000 muertes oficiales vinculadas a la Covid-19. En concreto, contabilizó 30.004 fallecimientos acumulados desde el estallido de la pandemia, allá por el mes de marzo. El día de ayer, la cifra notificada por el CCAES indica que en los últimos siete días se han sumado 1.030 defunciones, hasta alcanzar ya las 31.034 contabilizadas. El aumento vertiginoso de los contagios, disparado, está provocando que nuestro país se adelante a las previsiones de los expertos consultados por LA RAZÓN, que apuntaban a que los fallecimientos semanales durante el otoño se estabilizarían en torno al millar. Con estas cifras, España acumula ya más de 2.636 muertes desde aproximadamente mediados de junio, cuando la curva comenzó de nuevo a subir tras el estancamiento provocado por los meses de confinamiento del estado de alarma, dando por inaugurada la que ha dado en llamarse segunda ola de esta pandemia. El 31 de julio, las muertes acumuladas eran apenas 200. A comienzos de septiembre, las defunciones totales de la segunda oleada no alcanzan el millar, situándose en 884. En este momento esa cifra se ha multiplicado por tres y sigue subiendo de forma descontrolada. Y lo hace empujada por la subida de casos confirmados mediante prueba diagnóstica. En total, en el día de ayer se reportaron 11.289 casos más, superando siete días seguidos la barrera de los 10.000. Hace una semana, alcanzaban los 9.437 y hace quince días, la cifra era de 8.966.

7. El País. El virus obliga a cerrar 2.800 clases desde el inicio del curso en toda España

Las aulas afectadas no llegan al 1% y autonomías y ministerio lo ven manejable. Las cuarentenas causan problemas a las familias.

8. La Vanguardia: Justicia tramitará las peticiones de indultos a los presos del ‘procés’ la semana que viene

Una frase, sin más detalles, al final de la intervención del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su respuesta a la pregunta parlamentaria de Laura Borràs (JxCat), ha hecho levantar la cabeza a más de uno. “La semana que viene comenzarán a tramitarse las peticiones de indulto” a los presos del ‘procés’. El anuncio del ministro no fue acompañado de más información, pero a esta medida se añade la inmediata reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal que el Gobierno ya ha anunciado.