Los titulares de la prensa en España: Los posibles recortes de Sánchez y Ayuso se plantea elecciones

1. El País: El Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios

El Gobierno deberá decidir en las próximas dos semanas si los Presupuestos de 2021 incluyen una congelación del sueldo de los funcionarios o aprueba una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo. Fuentes del Ministerio de Función Pública, que dirige la ministra Carolina Darias, aseguran que aún no han tomado ninguna decisión y que habrá que esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos. La baja inflación como consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia —el IPC cerró julio en el -0,5%— permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantuvieran casi intacta su capacidad de compra si no reciben un aumento salarial.

2. El País: Los hospitales se están llenando: las camas ocupadas por enfermos de covid crecen en 10 comunidades

Cada vez hay más enfermos de covid-19 en los hospitales. En Madrid los infectados ocupan ya el 17% de las camas, 8 puntos más que hace tres semanas, en Baleares el 13% (+8), en La Rioja el 10% (+8) y Castilla-La Mancha el 10% (+7). En esas cuatro comunidades la ocupación va más deprisa, pero excepto en Cataluña y Aragón, crece en todas partes.

3. ABC: Asuntos Internos señala que Rajoy tenía «conocimiento» de la Operación Kitchen

La Unidad de Asuntos Internos que investiga el caso Villarejo considera que el expresidente Mariano Rajoy, al que el polémico comisario se refería como «el Asturiano», tenía «conocimiento» de la operación «parapolicial» desplegada en 2013 a espaldas de la Audiencia Nacional para sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación «comprometedora» del partido y sus dirigentes.

4. El Confidencial: Interior dispuso de 70 agentes y tecnología de escuchas para espiar a Bárcenas

El espionaje del Ministerio del Interior en la última etapa del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas no reparó en medios, personal y gastos. El objetivo pasaba por localizar, al margen de la Justicia, la documentación en poder del antiguo gestor de los fondos del partido y salvar a la formación. El operativo irregular, considerado una trama parapolicial desplegada bajo la dirección de altos cargos del Estado, empleó a más de 70 agentes, realizó más de medio centenar de seguimientos y utilizó tecnología punta para rastrear móviles. Todo, al servicio del partido que en aquellos años dirigía el Gobierno de la nación.

5. La Razón: Ayuso plantea adelantar las urnas e ir al mismo tiempo que Cataluña

En la Comunidad de Madrid vuelven a sonar los tambores electorales. La tensión dentro del Gobierno de coalición lo ha convertido en un debate recurrente, pero ya se dice que cuando el río suena... La izquierda agita las aguas, aunque sólo sea por desestabilizar. Pero también se mueven en el Gabinete de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo que es mucho más significativo porque el botón de disolución de la Legislatura, y de convocatoria de elecciones, sólo lo tiene la presidenta en sus manos. Y si antes de que lo apriete se formaliza una moción de censura en su contra, ya no podría utilizarlo.

6. El Mundo: Íñigo Errejón: "Unidas Podemos no es el proyecto que fundamos"

Portavoz de Más País en el Congreso. El ex número dos de Podemos contempla la política española desde la parte superior menos visible de los escaños del Hemiciclo. Se cruza con la gente por la calle, y advierte que la indignación de hace cinco años se ha convertido en resignación y en cinismo. El populismo que él mismo teorizó ha mutado en Vox.

7. La Vanguardia: Crece el goteo de bajas en el PDECat que se incorporan a JxCat

El goteo de bajas del PDECat hacia JxCat no se detiene. Al contrario. Pasados diez días desde que Carles Puigdemont rompió el carnet y se consumó con una escisión la fractura interna, las salidas hacia el partido del expresidente de la Generalitat van en aumento. Unas bajas que, una vez registradas las de los nombres de la primera línea política, ahora se producen sobre todo entre los cargos territoriales y los cuadros intermedios.

8. El Mundo: El comercio se prepara para una segunda ola de cierres este año

En el escaparate cuelga una gran pancarta de liquidación por cierre y bajo ésta, hasta el globo terráqueo de decoración tiene una etiqueta con el precio de saldo. El 14 de septiembre, tras unas largas vacaciones, reabrirán las puertas de este comercio orientado a la venta de ropa, en especial de camisones y batas, para liquidar el género acumulado. Para los vecinos será algo raro, ya que Confecciones Lourdes Fernández lleva en el barrio Centro de Getafe "por lo menos 40 años".

9. La Razón: «Pepón», el preso que se suicidó el mismo día que el etarra y del que Sánchez no lamenta su muerte

Las palabras de Pedro Sánchez lamentando la muerte del etarra Igor González Sola han indignado a gran parte de la sociedad. No solo por referirse a la organización criminal como «la banda ETA», sin el apellido «terrorista», sino por tildar de «desgraciado suceso» la muerte del preso, que puso fin a su vida de forma voluntaria en la prisión de Martutene (Guipúzcoa) el pasado 4 de septiembre. «Quiero, antes que nada, decir algo obvio. Y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento», decía Sánchez este martes en el Senado dirigiéndose a sus socios de Bildu. Pero el mismo día en el que los funcionarios de Martutene encontraban el cuerpo sin vida del etarra González, sus compañeros de la prisión de Dueñas (Palencia) se toparon con otro preso que también se había quitado la vida en su celda. Su muerte, sin embargo, no la ha lamentado públicamente ningún presidente de Gobierno.

10. El Faro de Vigo: El violento intento de okupación de una casa acaba con el dueño y cinco vecinos heridos

El fenómeno al alza de la okupación que ya ha llevado a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto dio lugar esta semana en Vigo a un violento suceso en forma de ataque multitudinario que acabó con al menos seis vecinos heridos -entre ellos una mujer de 73 años- y daños materiales en casas y vehículos, así como con la identificación de tres de los presuntos agresores. Ocurrió este martes en el barrio de las Flores, en Teis, a raíz de que una mujer de 33 años acompañada de sus dos hijas menores entrase por la fuerza y a plena luz del día en una vivienda tras romper la puerta de entrada con una pata de cabra. La unión de los residentes de la zona, que empezaron a bajar a la calle y avisaron de inmediato al vigués que acaba de adquirir la propiedad a través de una subasta, fue clave para que en un primer momento la familia accediese a irse sin aparentemente mayor problema. Nada más lejos de la realidad. Un amplio grupo de familiares y amigos de la okupa regresaron ya de noche y la emprendieron con palos y "bastones", así como a puñetazos y patadas, contra el vecindario y el propio dueño de la casa, que ayer ya estaba libre y sin nadie en su interior.