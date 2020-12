Los titulares de la prensa en España: Las batallas internas se multiplican en el Gobierno por la agenda social

1. ABC: Las pensiones de las mujeres son hoy un 34% más bajas que las de los hombres

El paro femenino no ha parado de crecer en 2020 y ha convertido a las mujeres, junto a los jóvenes, en las principales damnificadas de la pandemia en términos laborales. Ni el Gobierno «más progresista de la historia», ni la recuperación del ministerio de Igualdad han logrado impedir que el Covid-19 haya dejado sin empleo a más mujeres que hombres y que, cuando la recuperación ha comenzado a llegar tímidamente a algunos sectores, ellas hayan encontrado menos oportunidades. Lejos de revertir una disfunción crónica del mercado laboral español -y que tradicionalmente ha servido a la izquierda de látigo contra la reforma laboral del PP- la recuperación post pandemia deja ver una ampliación de la brecha, ligera de momento, pero preocupante.

2. El País: Las batallas internas se multiplican en el Ejecutivo por la agenda social

Las batallas internas en el Gobierno se multiplican. Y no hay nada casual en ello. Una vez resueltos los Presupuestos —en vías de aprobación— y ante el riesgo de perder influencia en el Gobierno, Unidas Podemos ha decidido dar la batalla simultánea en todos los asuntos centrales de la agenda social, desde el salario mínimo a las pensiones pasando por los desahucios y cortes de suministros o la reforma laboral. La intención no disimulada de Pablo Iglesias es diferenciarse del PSOE y ganarle batallas sociales, apretándole en su zona sensible. El malestar es creciente, pero los socialistas de momento dan la batalla en privado.

3. El Mundo: Almeida pide a Casado una tricefalia con él y Ayuso para dirigir el PP de Madrid

Si Pablo Casado quiere aplazar al máximo la batalla por presidir el PP de Madrid es porque hay posiciones encontradas. Al contrario que Isabel Díaz Ayuso -que apuesta claramente por ella misma-, José Luis Martínez-Almeida se descarta en la carrera por el control de la organización territorial y le pide a Pablo Casado una «tricefalia». Es decir, que el poder se reparta en tres trozos: presidenta del gobierno autonómico, alcalde de la capital y presidencia regional del partido.

4. La Razón: La Fiscalía instó en 2018 a Hacienda a investigar al Emérito

La Fiscalía Anticorrupción advirtió en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria debería haber abierto una investigación sobre las cuentas del Rey Emérito, Juan Carlos I. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que los entonces fiscales del “caso Villarejo”, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, reclamaban el archivo de las diligencias penales que habían sido abiertas por las declaraciones grabadas por el ex comisario José Manuel Villarejo a la ex amante del monarca Corinna Larsen.

5. La Vanguardia:Suecia, que se había confiado, supera ya el pico de ingresos de primavera

En septiembre se percibía en Suecia cierta esperanza de que la segunda ola del coronavirus sería más indulgente con este país. Algunos incluso se aventuraban a predecir que podría llegar a pasar de largo. Cuando otros países europeos, incluidos algunos vecinos nórdicos, padecían ya claramente los efectos de un segundo brote a finales de verano, Suecia parecía librarse. Pero fue todo un espejismo. O un optimismo desmesurado y poco realista.