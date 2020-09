Los titulares de la prensa en España: La Diada del 2020 y las últimas noticias sobre la covid-19

1. ABC:Y ahora, ¿cuándo estará disponible la vacuna contra el coronavirus

El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud de que había un grupo de 27 personas en la ciudad de Wuhan que sufría una serie de graves problemas respiratorios. Hoy, casi nueve meses después, son más de 27 millones los que han enfermado de coronavirus y los fallecidos rozan el millón.

2. EL MUNDO: Una docena de altos cargos de la Generalitat irán a juicio por organizar el 1-O

Una docena de altos cargos actuales de la Generalitat y de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entre los que están los directores de TV3, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por su presunta participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona cerró la investigación judicial por estos preparativos y mantiene el procesamiento de 30 personas, entre los que están estos cargos junto a otros ex responsables de varios departamentos del Govern o del Diplocat cuando se celebró el referéndum así como empresarios y técnicos que ayudaron a hacer posible la votación pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.

3. El País: Rajoy, preguntado por la operación: “Yo no soy ya un personaje público”

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, ha rechazado responder a las preguntas de EL PAÍS sobre la Operación Kitchen, la presunta trama urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar al extesorero Luis Bárcenas tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. “No me haga preguntas porque no las voy a oír. Y así no podrá usted decir que no le he respondido”, ha dicho Rajoy, que entonces era jefe del Ejecutivo y líder del PP. “Yo no soy un personaje público, ya no”, ha remachado ante la insistencia de la periodista y tras un encuentro fortuito en una cafetería del centro de Madrid.

4. ABC: Los 7 mejores consejos de un médico para una vuelta al cole segura

La vuelta de los niños al colegio se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias españolas. La incertidumbre sobre la seguridad y la salud de los pequeños de la casa multiplican las dudas tanto en los colegios como en los hogares. ¿Qué es mejor para nuestros hijos? ¿Cómo debemos actuar para garantizar las condiciones necesarias que garantice una educación segura?

5. EL MUNDO: Antonio González Terol: "Hemos evitado el corralito municipal del Gobierno"

Ha sido el hombre en la sombra. Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP, ha llevado a buen puerto las negociaciones para tumbar el decreto del Gobierno sobre el uso estatal de los 15.000 millones de euros que tienen ahorrados los ayuntamientos. Es el tercer decreto rechazado en Democracia, y el segundo de Pedro Sánchez.

6. La Vanguardia: El Gobierno sufre su primera gran derrota parlamentaria al rechazar el Congreso el decreto de remanentes

El Gobierno negoció hasta última hora un acuerdo que le permitiera salvar el decreto ley de los remanentes de los ayuntamientos, por el cual las corporaciones locales ceden al Estado sus remanentes o ahorros a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones, pero no fue posible. El hecho de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pusiera encima de la mesa un fondo de 3.000 millones, a fondo perdido e incondicionado, al margen del decreto ley, sólo sirvió para que los comunes, que con Ada Colau a la cabeza estaban en el no, apoyaran el decreto.

7. Diario de Navarra: Navarra endurecerá las multas con los botellones y revisa más medidas para aforos y limitaciones

El Gobierno foral va a endurecer el régimen sancionador en los incumplimientos relacionados con las medidas adoptadas frente a la covid-19 y, especialmente, en situaciones como los botellones. Así lo indicó ayer el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez.

8. El Correo: El exabogado de Podemos acusa a Pablo Iglesias de mentir ante el juez

José Manuel Calvente, el exabogado de Podemos que ha denunciado la presunta financiación ilegal en el partido, aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que Pablo Iglesias mintió en sede judicial en marzo de 2019 cuando apuntó a que una trama policial estaba detrás del supuesto robo del teléfono de su exasesora Diana Bousselham.

9. EL ESPAÑOL: La declaración de Calvente abre la puerta a investigar a Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina

Los problemas que la pieza Dina está causando a Pablo Iglesias parecen lejos de acabar. Cuando aún no se ha disipado la sombra de la sospecha sobre la conducta del líder de Unidas Podemos al retener en su poder durante meses la tarjeta del móvil de su antigua asesora con información íntima de ella, la declaración que este jueves ha prestado el abogado José Manuel Calvente dejó en quienes le escucharon la clara impresión de que el caso Dina fue un "montaje" de Podemos "conocido y autorizado" por el actual vicepresidente segundo del Gobierno.

10. El Confidencial: Simón ve Madrid en situación "favorable" y a media España estabilizada "o en descenso"

Fernando Simón pide prudencia, pero cree que la situación general del coronavirus en España es de desaceleración e incluso estabilización de los nuevos contagios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha explicado en rueda de prensa que la mitad del país se encuentran ya en situación de estabilización e incluso descenso, si bien en la otra mitad de las provincias la cara es la opuesta. Sobre la Comunidad de Madrid, ha valorado que la evolución es "favorable".