Los titulares de la prensa en España: El TS desoye a la Fiscalía y pedirá investigar la gestión de la covid-19

1. ABC: Iglesias batalla ahora con el Ingreso Mínimo y exige a Sánchez un vuelco

La pugna interna en el Gobierno a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV) promete volver a convertirse en una batalla de primer orden en la coalición. El vicepresidente Pablo Iglesias busca redoblar su ofensiva contra el ministro de Seguridad Social para lograr que esta renta llegue a más familias de las 160.000 que actualmente lo reciben y, más allá de los ajustes burocráticos que planean en el departamento de José Luis Escrivá, la idea es un cambio más profundo que amplifique el impacto de esta renta mínima.

2. El Mundo: El Tribunal Supremo desoye a la Fiscalía y pedirá investigar la gestión del coronavirus

El Tribunal Supremo se mostrará a favor de investigar la gestión de la pandemia aunque no abrirá causa penal contra los miembros del Gobierno. El Alto Tribunal ultima la redacción del auto que debe dar respuesta a la veintena de querellas que se interpusieron contra miembros del Ejecutivo de coalición por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

3. El País: Ni familiares ni allegados: la Comunidad Valenciana solo permite entrar por Navidad a los residentes habituales

La Comunidad Valenciana se cierra durante la Navidad. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que no se permitirá la entrada ni salida de la autonomía para encuentros entre allegados ni familiares durante las fiestas: hasta el 15 de enero solo podrán entrar en la Comunidad Valenciana aquellas personas que lo hagan para volver a su lugar de residencia. Sí se puede acceder a la Comunidad Valenciana para trabajar o por otras razones de fuerza mayor. Es la primera autonomía que elimina la flexibilización, en periodo navideño, del cierre perimetral, que está en vigor desde octubre.

4. El Español: El fiscal pide seis años de cárcel a López Madrid por corromper la adjudicación de obra pública

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel para el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL, por haber obtenido la adjudicación de obra pública en la Comunidad de Madrid gracias a sus influencias políticas y a cambio del pago de comisiones ilegales.

5. El Confidencial: Los sindicatos empiezan a tocar tambores de guerra contra el Gobierno

Lo dice de forma muy gráfica un veterano dirigente sindical: “Vienen curvas”. No se refiere al escenario económico de 2021, que apenas servirá para recuperar la mitad del PIB perdido este año, sino a que tras las elecciones catalanas, probablemente el 14 de febrero, se desatarán los viejos demonios familiares en la izquierda. O, lo que es lo mismo, la vuelta a la confrontación entre los sindicatos, respaldados por Unidas Podemos (UP), y la parte socialista del Gobierno. En particular, con el área económica.