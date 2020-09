Los titulares de la prensa en España: El debate sobre el número real de fallecidos por coronavirus

Cada mañana, COPE.es te acerca los principales titulares de la prensa nacional e internacional en nuestro país. Descubre los reportajes, las exclusivas y los mejores contenidos de los principales periódicos nacionales en un rápido repaso para estar informado desde primera hora de la mañana. Estas son las principales noticias de este martes, 8 de septiembre del 2020.

ABC: "Sanidad cuenta 800 muertos de coronavirus menos que las CC.AA. durante la "nueva normalidad"

El diario de Vocento abre su edición digital con los siguientes datos. "La nueva normalidad ha dejado de momento un millar de muertos por coronavirus. Desde el final del estado de alarma hasta el 4 de septiembre han fallecido 1.017 enfermos de Covid-19, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. La cifra publicada por las comunidades autónomas por separado, sin embargo, es casi el doble, 1.795 en el mismo periodo".

ABC: "Anticorrupción señala el 'interés personal' de Cospedal en Bárcenas"

"El informe, adelantado ayer por este diario, menciona las "continuas alusiones" a su "conocimiento y participación" en el operativo que se han hallado al revisar el móvil del que fuera número 2 de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, pero no solo: Afirma que Cospedal «tendría interés personal en que la operación tuviera éxito desde una doble perspectiva». "Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. Indirecta, como Secretaria General del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo", reza el escrito".

El Español: Villarejo: "Me llamó Cospe 'joder, no delates a nadie', y dije 'os busco la ruina, al primero al barbas"

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió en 2012 al entonces comisario José Manuel Villarejo que "no delatase a nadie", a lo que el policía contestó "¿cómo que no? Os busco la ruina a todos, y al primero al 'barbas'", en referencia al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según Villarejo, esa amenaza fue clave para que los responsables de Interior no tomaran represalias contra él por haber investigado a Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El Mundo: "Pedro Sánchez quiso dar a Podemos dos puestos en el CGPJ en pleno ataque de Pablo Iglesias a los jueces"

"Hubo contactos. Y negociaciones. Se avanzó en la posibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero esas conversaciones no fructificaron. ¿Por qué? Porque el PP decidió darles carpetazo para exigir que Unidas Podemos quedara fuera, tras las críticas de Pablo Iglesias a los jueces y a la Monarquía. El partido de Pablo Iglesias iba a conseguir dos de las 20 vocalías en el órgano de gobierno del Poder Judicial"

El Mundo: Los parches de la vuelta al colegio: mezcla de edades, turnos de tarde y clases en el gimnasio

El curso arranca a trompicones con refuerzos de profesores aún sin llegar, El colegio público Dulce Chacón, en Rivas (Madrid), va a juntar a partir de hoy a niños de distintas edades en la misma clase, como si se tratase de una escuela rural. El reportaje ya está disponible en 'El Mundo'.

La Razón: Vuelta al colegio con la mayor tasa de contagio de Europa

"Ayer comenzó el regreso a las aulas de 8,2 millones de niños en una situación de contagio que, según los expertos, está muy por encima de los niveles recomendados. El impacto se verá a finales de la próxima semana y, hasta entonces, se recomienda ser «escrupulosos con las medidas de seguridad".

La Razón: Simón se libra de una sanción porque no actúa en calidad de médico

"La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha desatado una cruzada contra la politización de la pandemia. A juicio de esta organización, mayoritaria en todo el sector sanitario, el Ministerio de Sanidad debería gestionar la crisis de la Covid-19 con criterios técnicos y encomendar el diseño de las medidas de actuación a profesionales de reconocido prestigio que representen a toda la profesión médica y sanitaria".

Diario de Navarra: Quien reciba una alerta de la app Radar Covid no deberá llamar al centro de salud

"Los navarros que se hayan descargado en sus teléfonos móviles la aplicación Radar Covid y a partir de este lunes reciban una alerta de que su riesgo de exposición al coronavirus ha pasado a ser alto no deberán llamar a su centro de salud. Así lo especificó el domingo el Gobierno de Navarra, después de que desde el pasado viernes, día en el que anunció que la aplicación va a estar operativa en la Comunidad foral desde este lunes, lleva difundiendo una infografía señalando que había que contactar con el centro de salud en el caso de que el nivel pase de bajo a alto".

Faro de Vigo: Las futuras vacunas deberán sortear la desigualdad global

"Todavía no está claro cuándo ni cómo llegará la futura vacuna contra el Covid-19. Pero el debate sobre su reparto ya está aquí. La OMS ha puesto sobre la mesa dos propuestas. La primera, para priorizar la vacunación de los sanitarios, los grupos de riesgo y los mayores de 65. Y una segunda, para distribuir dosis en función de la población de cada país. Ahora, una veintena de expertos en filosofía y ética reclaman a través de la revista "Science" que el reparto de las vacunas priorice a las naciones más desfavorecidas, donde la pandemia puede causar más muertes y más daño económico".

La Vanguardia: El PDECat reclama voz propia en los grupos parlamentarios con JxCat

"La ruptura entre JxCat y el PDECat tiene su eco en los grupos parlamentarios posconvergentes en el Congreso y el Parlament, con representantes de ambas formaciones. Una convivencia que se antoja compleja, tras constatar los roces entre las dos fuerzas estas últimas semanas".