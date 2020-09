Los titulares de la prensa en España: "Ayuso pedirá hoy a Sánchez colaboración para doblegar la curva"

1. ABC: Ábalos pagó 18.000 euros al mejor amigo de Sánchez por un informe de diez páginas lleno de copia-pegas

Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Pedro Sánchez, fue nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes el pasado 2 de junio. Como desveló ABC, un año antes de que Carnicero recibiera este nuevo puesto de la Administración creado para él, el Ministerio de Fomento le adjudicó a dedo un contrato de «consultoría para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura».

2. El Mundo: Ayuso pide a Pedro Sánchez que el Ejército asegure las restricciones en Madrid

Militares asegurando que se cumplan las restricciones en Madrid y sanitarios de las Fuerzas Armadas realizando tests de antígenos a casi un millón de madrileños. Este es el escenario en el que piensa la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que hoy le trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro del mediodía en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño.

3. ABC: Ayuso pedirá hoy a Sánchez colaboración para doblegar la curva del Covid

La situación epidemiológica de Madrid ha provocado el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde que la segunda asumiese el cargo, hace trece meses. Una reunión, que se celebrará hoy al mediodía en la sede del Ejecutivo autonómico, donde la clave será la colaboración y cooperación entre ambas administraciones; en definitiva, «rebajar la tensión», según trasladan fuentes regionales, bajo una premisa: doblegar la curva.

4. El Mundo: Veinte años de la última ofensiva etarra en Cataluña: seis meses, cinco asesinatos

José Luis Ruiz Casado salía siempre a las 7.30 horas de su casa, en Sant Adrià de Besòs, en la periferia de Barcelona. «Comentó en alguna ocasión que, si atentaban en Sant Adrià, le tocaría a él, porque tenía unos horarios estrictos. Pero no le obsesionaba. No teníamos ningún temor», recuerda Salvador Aragall, íntimo de Ruiz Casado, ambos concejales del PP en la localidad el año 2000. Por entonces, hacía más de seis años que ETA no mataba en Cataluña.

5. El País: El hartazgo de un sector del PP crece ante el respaldo de Casado a Ayuso

Mientras la dirección nacional del PP defiende a Isabel Díaz Ayuso y denuncia una campaña del Gobierno contra ella, barones regionales lamentan que la presidenta madrileña “está haciendo daño a la marca” y perjudicando el discurso del PP como “partido que sabe gestionar”. Dirigentes populares afirman que le falta experiencia y que Casado debería “reflexionar” sobre esas apuestas “tan personales”. Junto a Díaz Ayuso citan a Cayetana Álvarez de Toledo o Juan José Cortés como ejemplos de fichajes estrellados en el proyecto de derecha “sin complejos” impuesto por Casado tras las primarias que ganó en 2018

6. La Razón: Doscientos policías controlarán el confinamiento en Madrid aunque no habrá multas hasta el miércoles

Al menos 200 policías municipales de la ciudad de Madrid controlarán a diario las medidas de limitación a la movilidad impuestas por el Gobierno regional. Lo harán en más de 60 puntos diarios, que se irán cambiando. Estos detalles se han concretado en la reunión mantenida hoy en la sede del 112 y que ha estado presidida por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Ha insistido en que se establecerán controles aleatorios dentro del perímetro de las zonas básicas de salud afectadas. “Esos controles irán rotando con un dispositivo de más de 200 efectivos que se dedicarán exclusivamente al control de las restricciones de movilidad, las restricciones de algunas actividades, en el horario y los aforos, y tratar de garantizar el aislamiento de las personas con PCR positiva”.

7. El Correo: Avalancha de consultas para prejubilarse ante el endurecimiento que propone el Gobierno

En los diez últimos años se han jubilado 200.000 vascos, más de 80.000 antes de la edad legal de retiro

8. La Vanguardia: El Teatro Real cancela la función entre abucheos por falta de distancia de seguridad en el gallinero

El Teatro Real de Madrid ha suspendido este domingo una función de la ópera ‘Un ballo in maschera’, la obra de Giuseppe Verdi, tras las quejas de varios de los asistentes por la recolocación de algunos espectadores en las butacas de paraíso, y en las que supuestamente no se guardaba la distancia de seguridad.

9. El Español: Las víctimas de la querella contra el Gobierno por la Covid: "Muchos han muerto por su culpa"

Jesús Luis Lorenzo es de Las Rozas (Madrid) y tiene 49 años. Sus suegros vivían en el centro de Madrid, en la zona de Cuatro Caminos. El día anterior a que falleciera el padre de su mujer, el 21 de marzo, él y su familia llamaron al 112 avisando de que no podía respirar. Tenía todos los síntomas. Decía que estaba totalmente desorientado.

10. El País: Fallece el director de cine y teatro Gerardo Vera a los 73 años

Era un hombre incansable, pasional y lleno de vida. Gerardo Vera falleció ayer a los 73 años en un hospital de Madrid a causa de una neumonía. Tras superar una grave enfermedad coronaria, Vera fue ingresado el viernes después de dar positivo en la prueba de la covid. Escenógrafo, director de cine y dramaturgo, Gerardo Vera fue director del Centro Dramático Nacional entre 2004 a 2011. El mundo del teatro recibió la noticia con una enorme tristeza e incredulidad. Vera tenía previsto estrenar el próximo mes de noviembre en el teatro María Guerrero un Macbeth, de Shakespeare, que iba ser su primera obra tras la enfermedad que le apartó de los escenarios durante un tiempo y cuya versión firmaba junto a su marido, José Luis Collado.