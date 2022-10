Los titulares de la entrevista a Rubiales en 'El Partidazo' de COPE y otras noticias que debes conocer

Rubiales, en COPE: "Veo imposible que pase algo que me haga dimitir porque la gestión es sobresaliente"

Hacía mucho que no teníamos una entrevista así y tenemos muchos temas. ¿Por qué no ha ido a la Gala del Balón de Oro?, ¿es por su relación con Alexia Putellas?: Para nada, la he felicitado, ha sido una lástima lo de su lesión. Darle la enhorabuena, tendrá mil mensajes. Cuando la lesión, tardó pero me respondió.





Tarifa TUR para comunidades de vecinos y aumento del bono social: medidas para reducir el precio de la energía

Este martes, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas de ahorro energético, entre las que destacan la nueva tarifa TUR para las comunidades de vecinos, así como el aumento del bono social para las familias más vulnerables. Se trata de una serie de medidas, anunciadas por el Gobierno durante la pasada semana, pero que van a ser aprobadas en la reunión de este martes.





Detenida la sospechosa de matar a una niña hallada en un baúl en París

Una mujer de 24 años ha sido detenida por el asesinato de Lula, una niña de doce años cuyo cuerpo fue hallado el viernes dentro de un baúl en un barrio de París. La sospechosa ha sido imputada formalmente este lunes por un delito asesinato, con el agravante de "actos de tortura y barbarie" y "ocultación de un cadáver".





3 de cada 10 personas mayores de 85 años viven solas en España

La soledad no deseada es una realidad extendida en España. 3 de cada 10 mujeres mayores de 75 años y de hombres mayores de 85 años viven solos en nuestro país. Hablamos de que más de 580.000 mayores viven sin compañía en casa. ¿Reciben los mayores el apoyo y el cariño necesario? El 16 por ciento no cuenta con ningún tipo de ayuda. Solo el 6 por ciento cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Y el resto recibe los cuidados de familiares o cuidadores contratados





Oración, exposiciones o reconocimiento a misioneros liberados: los actos de este 2022 para celebrar el Domund

Obras Misionales Pontificias (OMP) ha presentado este miércoles, 5 de octubre, 'El Domund al descubierto' con el fin de llevar las misiones a pie de calle en el Invernadero de Arganzuela (Madrid) del 18 al 23 de octubre. En ella se hará un recorrido por la historia del Domund y por la actualidad de la misión, a través de fotografías, testimonios y datos. La muestra además se complementará, en segundo lugar, con una amplia agenda de actividades.