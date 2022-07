Los testamentos solidarios en Andalucía aportaron a las ONG 2,1 millones de euros en 2021, casi un 50% más que en 2020

El número de personas que ha donado en su testamentos a una ONG o fundación se ha incrementado en casi un 50% hasta alcanzar los 2,1 millones de euros en 2021 en Andalucía. Los datos, que han sido publicados esta semana por 'HazTestamentoSolidario.org', señalan que aumenta la cantidad media ingresada en unos 3.000 euros hasta los 79.904 euros de media en 2021.

Entre las causas, han señalado que "la pandemia y un futuro cada vez más incierto ha generado que los españoles estén más concienciados sobre lo necesario que es hacer testamento y también ha despertado su lado más solidario. Esto se ha traducido en que el año pasado se produjo un notable incremento del número de personas que decidieron incluir en sus últimas voluntades a una o varias ONG o que se pusieron en contacto con ellas preguntando por esta vía de colaboración tan especial".

El perfil de las personas que hacen testamento solidario se está ampliando, ya que "cada vez es más joven y se incorporan mujeres y hombres casados y con hijos que quieren que su testamento sea también un reflejo de sus valores y su preocupación por las siguientes generaciones", según han señalado.

"En los últimos años sí observamos una mayor sensibilización, en parte atribuible a que los ciudadanos tienen más información sobre cómo dar continuidad a las acciones solidarias llevadas a cabo en vida, fruto de las campañas tanto institucionales como de las propias entidades benéficas", ha explicado el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

Según los datos facilitados por las ONG que forman parte de la plataforma 'HazTestamentoSolidario.org' "los bienes más comunes donados en testamentos solidarios son valores, inmuebles, joyas y obras de arte, aunque predominan los importes en metálico".

En cuanto al reparto territorial, este informe ha señalado que por provincias "en Málaga se han donado 1,02 millones de euros, en Almería 304.367 euros, en Granada 233.832 euros y en Sevilla 230.725 euros". Así, a nivel nacional, "los españoles han donado 33,8 millones de euros, un 31% más que la cantidad total ingresada en 2020 (23,3 millones de euros)". Por comunidades autónomas, "Madrid se sitúa a la cabeza con nueve millones, seguida de País Vasco con casi cuatro millones, Cataluña 3,2 millones y Castilla y León y Valencia con 2,8 y 2,7 millones respectivamente".

CAMBIO EN EL PERFIL DE LOS TESTADORES

El perfil de quienes deciden hacer testamento solidario "ha ido ampliándose con el paso del tiempo", son personas cada vez más jóvenes y se observa un creciente equilibrio entre hombres (42%) y mujeres (58%)". Los datos también han reflejado que "todavía suelen dar el paso más solteros (48%) que casados (30%), por delante de divorciados (doce por ciento) y viudos (diez por ciento), una tendencia que año tras año va igualándose, lo que indica que estar casado y tener descendencia es cada vez menos impedimento para hacer un legado a favor de alguna ONG o fundación.

Respecto a la edad, este comunicado señala que "las personas que se sitúan entre los 60 y 69 años son los que más testamentos solidarios hacen, aunque las franjas más jóvenes también están ya concienciadas sobre la importancia de apoyar diferentes causas, incluso cuando ya no estén", mientras tanto, "el tramo de 50 a 59 años ha crecido en el último año de manera exponencial (56%), lo mismo que la de 40-49% (186% en 2021)".

"Descubrí por casualidad el testamento solidario y al informarme me sorprendió la sencillez para poder realizarlo, no dudé demasiado y me decidí por CRIS contra el cáncer, porque en mi opinión, no hay mejor legado que donar vida a aquellos que aún disfrutan de ella cuando yo no esté", ha señalado Raúl, de 52 años, uno de los miles de testadores que "quieren contribuir a dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones".