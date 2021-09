Los Técnicos de Hacienda piden que la Fiscalía aclare si notificó al Rey emérito la apertura de la investigación

Afirman que si lo hizo antes de la regularización, esta no valdría y Don Juan Carlos deberá hacer frente a responsabilidad administrativa o penal

El presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, ha pedido que la Fiscalía del Tribunal Supremo aclare si notificó al Rey emérito Don Juan Carlos la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

En declaraciones a Europa Press, Cuadrado ha advertido de que si la notificación fue formal, la regularización no es válida y Don Juan Carlos tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.

En este sentido, el presidente de los Técnicos de Hacienda, recuerda que hace unos meses se publicaron unas declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo en las que afirmaba que se habían notificado al abogado del emérito cada una de las diligencias abiertas.

Por lo tanto, Carlos Cuadrado cree que la Fiscalía debe despejar esa duda de si finalmente le había notificado formalmente o no las diligencias al Rey emérito. "Y si la notificación no fue formal, la Fiscalía lo tendrá que explicar, lo que implicaría que no habría actuado correctamente", ha exclamado.

Esa duda que, a juicio de los Técnicos de Hacienda, "está en el aire todavía" es lo primero que hay que despejar porque si fue "formal", ha apuntado, "no valdría la regularización".

Cuadrado ha afirmado que "llama la atención" la fecha de la comisión rogatoria de la Fiscalía, que es del 24 de febrero, dos días antes de que se hiciera público que el Rey emérito había regularizado sus bienes en el extranjero. "La coincidencia en las fechas puede hacer pensar que hubo una notificación", ha apostillado.

En este sentido, explica que según la Ley, "la regularidad tiene que ser completa, veraz y espontánea" y no tiene efectos si la persona que regulariza "ha tenido conocimiento formal de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía".

"Lo cierto --ha añadido-- es que no se ha hecho pública ninguna notificación de la Fiscalía en ese sentido", pero deja claro que si el Ministerio Público comunicó al abogado del Rey emérito la apertura de las diligencias, "la regularización no tendría efecto, sería un pago a cuenta, pero no invalidaría ninguna responsabilidad tanto administrativa como penal".

Pero Cuadrado va más allá y ha advertido de que si la notificación al Rey emérito "no fue formal", implicaría que la Fiscalía "no habría actuado correctamente" y tendría que explicarlo.

La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Cuadrado ha explicado a Europa Press que la Fiscalía debe exponer la posible comisión de delitos, pero no significa que sea una calificación, sino que es una "presunción", en principio, para poder pedir la información. "No llega más allá", ha remachado.