Los socios de Sánchez buscan 'reventar' la cumbre del G-7 en Biarritz

Los líderes del Grupo de los siete (G7) se dan cita este sábado en Biarritz, Francia, para una cumbre en la que buscarán consensos en temas como Irán, el Brexit y la crisis comercial entre China y Estados Unidos. La cumbre que reúne a los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se celebrará bajo unas estrictas medidas de seguridad. La reunión de los principales mandatarios del mundo y la contracumbre ya convocada han movilizado en la zona, a muy pocos kilómetros de la frontera entre España y Francia, a todo tipo de cuerpos de Policía y militares. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves que 2.810 efectivos de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CyFSE) están "preparados para garantizar la seguridad y los derechos y libertades de los ciudadanos" durante la cumbre del G7 y ha asegurado que "no hay ninguna improvisación". Marlaska ha destacado que los cuerpos policiales están "formados y preparados para prevenir hechos violentos que se producen en algunas cumbres", en alusión a movimientos como los 'Chalecos amarillos', radicales de izquierdas o anarquistas que en acontecimientos de este tipo "buscan tener su protagonismo", el cual, según ha dicho, "la sociedad acepta y admite siempre que sea pacífico". En ese sentido, ha detallado que se han destinado 2.810 efectivos a este operativo, que se distribuyen en 1.878 de la Guardia Civil y 932 de la Policía Nacional y que se dedicarán a funciones de información, extranjería, control de fronteras y acciones conjuntas con Francia, especialmente.

Lo cierto es que los partidos con los que Sánchez aspira a ser investido por el Congreso, estarán en la calle participando de las movilizaciones contra esta cita. El movimiento ‘G7 Ez’, promovido por EH Bildu, sus juventudes –Ernai-, Podemos Euskadi, y otras 47 organizaciones, han previsto una jornada de “desobediencia civil masiva” que incluirá concentraciones en las principales carreteras del entorno de Biarritz. El objetivo es cortar carreteras y entorpecer la salida de la autopista de Biarritz para dificultar el acceso a la cumbre. Uno de los cabecillas de este movimiento es Egoitz Urrutikoetxea, hijo de Josu Ternera.

Los tres diputados vascos de Podemos -Roberto Uriarte, Miren Gorrotxategi y Pilar Garrido- y el portavoz de Equo y parlamentario del grupo confederal Unidas Podemos -Juantxo López de Uralde- han anunciado su presencia en foros y conferencias aunque no estarán presentes en la manifestación por "problemas de agenda". Los cuatro parlamentarios morados han asegurado que el G7 "no representa" a Unidas Podemos porque se trata de "un gobierno de los ricos sobre los pobres, de unos pocos sobre la mayoría" y "un club de privilegiados, un grupo de élite", según explicaron en una rueda de prensa el pasado martes recogida por Europa Press. Elkarrekin Podemos, marca vasca de la formación, ha confirmado su presencia en los actos y eventos de la contracumbre. IU y el PCE, por su parte, llaman a manifestarse y a participar en esta cita alternativa. Pablo Iglesias no se ha pronunciado todavía sobre la cumbre del G-7, por lo que no ha alientado a protestar contra la reunión pero tampoco ha disuadido a sus simpatizantes.

En el lado independentista serán protagonistas Arnaldo Otegi y Marta Rovira en una conferencia dedicada a los "intercambios entre naciones sin Estado" y que se celebrará en Irún. Rovira lo hará mediante videoconferencia al encontrarse huida de la Justicia por su papel en el procés.