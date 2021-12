Los socios del PSOE concluyen que Rajoy fue responsable del operativo Kitchen

Unidas Podemos, ERC, Junts y la CUP han registrado un documento conjunto en el que señalan como "responsables políticos últimos y conocedores" de la Operación Kitchen al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Hace una semana la comisión de investigación creada para dirimir en el Congreso las responsabilidades políticas de la presunta trama urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior para robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas concluyó sus trabajos con la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Este lunes los grupos han presentado sus conclusiones. A falta de conocer las del PSOE, todos los grupos, excepto PP y Vox, coinciden en señalar que existió una trama de la que eran conocedores la cúpula de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz al frente.

Las propuestas se votarán el miércoles a puerta cerrada en la última sesión de la comisión, de la que saldrá el documento final, llamado dictamen, que será votado posteriormente por el pleno del Congreso.

PODEMOS, ERC, BILDU Y CUP SITÚAN A COSPEDAL EN LA CÚSPIDE

Unidas Podemos ha acordado un documento con otros socios que apoyan al Gobierno como ERC, Junts y la CUP. Su propuesta sitúa a Cospedal en la cúspide de lo que denominan "estructura política" de la operación, pergeñada para sustraer a Bárcenas, dicen, "las pruebas de la contabilidad B del PP", que pudiesen perjudicar al partido, al Gobierno o "altas instituciones del Estado".

Según estos grupos, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, habrían liderado esta estructura "cuanto menos con el conocimiento y la aquiescencia" de Mariano Rajoy.

Con el mismo objetivo actuó, según estos grupos, la estructura "parapolicial", que funcionó como "policía política" o "patriótica", haciendo operaciones "al margen de las coberturas judiciales" y usando fondos reservados "de forma irregular", con Eugenio Pino como número dos de la Policía cuando Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior.

Y a esa "policía patriótica" -que, recuerdan, "quedó acreditada" en la comisión de investigación de 2017- atribuyen la operación Kitchen, y sostienen que dicha estructura estuvo operativa "a lo largo del tiempo" bajo las órdenes de Pino, "con conocimiento" del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, del secretario de Estado, Francisco Martínez, y del ministro Fernández Díaz.

De esta forma, concluyen que "durante el periodo de Fernández Díaz se utilizó de forma ilegal, ilegítima y partidista los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".

PP: KITCHEN PARTE DE UN ACTO DE FE DE LAS PALABRAS DE BÁRCENAS

Como ha hecho durante todos estos meses, el PP ha denunciado el "uso partidista" de una comisión que ve como una "causa general" contra el partido y que, dice, no ha conseguido identificar "ni un solo proceso en el que se hayan eliminado o anulado pruebas inculpatorias" contra la formación, ni ha encontrado los materiales supuestamente incriminatorios que tenía Bárcenas.

Concluye por tanto que Kitchen parte "de un gran acto de fe" tras dar crédito a Bárcenas y vuelve a cuestionar que el PSOE -contra quien arremete duramente- dé credibilidad al comisario Villarejo sólo para aquello que le conviene, y carga asimismo contra los grupos proponentes por aprovechar la comisión "para descargar una ira irracional" sobre la Policía Nacional.

PNV: RAJOY RESPONSABLE IN VIGILANDO

Su propuesta incluye cinco conclusiones, entre las que destacan no solo que la operación Kitchen existió y que se realizó y valió de la estructura llamada "policía patriótica" que quedó acreditada en la anterior comisión, sino que "no es creíble" ni que el ministro, ni su número dos, ni el director general de la Policía no tuvieran conocimiento.

Para el PNV estos tres cargos fueron "conocedores, consentidores o inductores" del operativo, en tanto que Rajoy "es acreedor de responsabilidad política in vigilando" por los hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno, máxime si se tiene en cuenta que era objetivamente uno de los máximos "beneficiarios".

VOX: UNA COMISIÓN INÚTIL

Desde Vox tildan de "inútiles" os trabajos de la comisión, que no ha podido extraer ninguna conclusión, pues ha discurrido en paraleloa una investigación judicial, por lo que los comparecientes que mayor luz podían arrojar sobre los hechos investigados "se han negado a declarar en sede parlamentaria como era previsible".

En este sentido, urge a modificar la regulación de las comisiones parlamentarias de investigación para obligar a declarar a quienes sean llamados y considera que, aunque no hay ninguna norma que impida la puesta en marcha de estas comisiones, se deberían posponer hasta que el proceso penal concluyera.

CIUDADANOS: INCONCEBIBLE QUE GOBIERNO DE PP NO SUPIERA

El partido que lidera Inés Arrimadas considera que, sin perjuicio de lo que finalmente decida la Audiencia Nacional y ulteriormente el Tribunal Supremo, es "indudable" que el Gobierno de Rajoy, a través del entonces ministro Fernández Díaz y de su número dos Francisco Martínez, así como de diversos comisarios de la Policía usaron medios personales y materiales con la finalidad "ilegítima" de sustraer información a Bárcenas.

La responsabilidad política de hechos tan graves como los descritos corresponde al PP y al Gobierno de entonces. "Resulta inconcebible", defiende Ciudadanos quien, no obstante, apunto que en el "improbable" caso de que las desconocieran, su responsabilidad política también existiría por "evidente negligencia" en elegir a esas personas o por no vigilar sus acciones.