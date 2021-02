Los socios del Gobierno dan plantón a Sánchez en los actos por el 23-F y otras noticias que debes conocer

1. Los socios parlamentarios de Sánchez se ausentan del acto por el aniversario del 23-F

El Rey Felipe VI volverá a pisar este martes, después de un año, el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Una fecha especial para el país en el que las ausencias serán las principales protagonistas. La más destacada sin duda va a ser la del Rey emérito, Don Juan Carlos I, que se encuentra en Abu Dabi desde el mes pasado de agosto. Esta, sin embargo, no será la única. Varias formaciones políticas, socios parlamentarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, han declinado ir a la cita para no "blanquear" la figura del monarca. No es la primera ocasión en la que agrupaciones que apoyaron la investidura del ahora presidente no acuden a actos institucionales en la que participa la Monarquía. Ya lo hicieron el pasado diciembre, cuando se conmemoraba el aniversario de la Constitución.

2. Ábalos rechaza regular el precio de los alquileres pese a su pacto con Podemos

Un nuevo desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos en el seno de la coalición está a punto de protagonizar la actualidad política de nuestro país. Las negociaciones sobre la futura Ley de Vivienda están a punto de romperse después de las últimas declaraciones de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha rechazado limitar el precio de los alquileres. Este acuerdo verbal entre PSOE y Unidas Podemos fue uno de los pilares que marcó el inicio de la coalición, y ahora podría poner el peligro el futuro del Gobierno en un momento en el que los desencuentros y las diferencias entre las dos alas del Consejo de Ministros se han hecho de notar de forma significativa en las últimas semanas.

3. Las claves del caso de abuso a menores en Baleares por el que Europa pide explicaciones a Iglesias y Marlaska

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido por carta al vicepresidente del Gobierno central y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, Fina Santiago, información sobre el caso de abusos sexuales a menores tuteladas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). La petición por carta se produce después de que a finales de enero, la Comisión de Peticiones acordara mantener abierta la petición formulada por José Luis Sánchez Saliquet en relación con este asunto, y pedir a las autoridades españolas, tanto a nivel estatal como regional información sobre las garantías de protección de los menores tras el caso de abusos y explotación.

4. Lesmes pospone nuevos nombramientos en espera del acuerdo para renovar el CGPJ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha decidido no incluir en el orden del día del pleno del jueves varios nombramientos judiciales pendientes de aprobación, a la espera de que fructifiquen las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Según informan a Efe fuentes de este órgano, Lesmes ha optado por posponer esos nombramientos, entre ellos tres plazas de magistrados en el Tribunal Supremo, en coherencia con la decisión que ya tomó en dos ocasiones el año pasado de suspenderlos ante la cercanía de un pacto entre las principales fuerzas políticas, aunque en aquellas ocasiones finalmente no fructificó ningún acuerdo.

5. España inicia una nueva desescalada con el temor a una cuarta ola

EFE/Fernando VillarFernando Villar

Tras una tercera ola que ha afectado nuevamente al sistema sanitario, todos los indicadores dan a entender que la situación se ha estabilizado. La incidencia acumulada se ha reducido desde casi los 900 casos por 100.000 habitantes hasta los 252 en varias semanas. Los contagios también parecen haber remitido y todas las miradas están puestas en los hospitales. Desde hace unos días se está experimentado un descenso de la presión hospitalaria. La ocupación es de algo más del doce por ciento y de un treinta y tres de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, lo que quiere decir que aún hay 3.533 pacientes covid en las UCI españolas. Una cifra todavía muy alta pero bastante menor a la de hace unas semanas.