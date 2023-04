Los sindicatos saldrán a la calle el uno de mayo para pedir "subir salarios, bajar precios y repartir beneficios"

'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios'. Con este lema saldrán a la calle el próximo uno de mayo los sindicatos UGT y CCOO, según han anunciado este miércoles los secretarios generales de ambas organizaciones, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico respectivamente, que consideran que este año el primero de mayo es "muy importante porque nos jugamos no retroceder 40 años en este ciclo electoral".

La cita será en Oviedo a las 12.00 horas en Plaza de América desde donde partirá la movilización que acabará en el Paseo del Bombé.

Consideran los sindicatos que es momento de subir los salarios y decirle a la patronal que "ya está bien de tantas mentiras" porque cuando vino la pandemia fueron los trabajadores y sindicatos quienes negociaron los ERTES para que las empresas pudiesen sobrevivir y ahora lo pagan sin querer reconocer el valor de trabajo.

"La riqueza que se genera en este país no la generan las empresas sino las personas con su trabajo, talento, conocimiento y saber hacer y las empresas no quieren reconocer ese trabajo. Hay que reconocer de una vez el valor del trabajo en este país y sino se hace nos encontrarán en las calles", ha indicado Javier Fernández Lanero.

Zapico ha criticado que los empresarios estén "metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores" y ha insistido en que "es lógico y de justicia" una subida de los salarios. Pero además considera que esa subida sería "lo inteligente si la patronal abandonase esa actitud estúpida y de cinismo de no querer subir los salarios a pesar de que todos y cada uno de los sectores económicos han aumentado sus beneficios siete veces más de lo que han subido los sueldos".

Han advertido de que no subir los salarios puede suponer un colapso de la economía del país y de no lograr esa subida a través de la negociación colectiva y el diálogo social el Gobierno debería actuar.

Han recordado los sindicatos que de manera general no faltan trabajadores sino que lo que faltan son condiciones de trabajo dignas y ha pedido a los empresarios que abandonen a demagogia sobre esta cuestión. Así, Zapico ha indicado que ha pedido a la patronal conocer sobre la mesa con luz y taquígrafos cuáles son esas ofertas de trabajo que no pueden cubrir, pero "por ahora no han obtenido respuesta alguna".

Según ha indicado Fernández Lanero el primero de mayo servirá para recordar y explicar los logros conseguidos como la reforma laboral, la subida de las pensiones, el incremento del Salario mínimo o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. "Conquistas que han costado muchas manifestaciones y que son éxitos también de CCOO y UGT", ha dicho.

No obstante ha incidido en que deberá ser también una ocasión para reivindicar las cosas pendientes como la negociación de un nuevo estatuto de los trabajadores, un pacto o plan de choque contra la siniestralidad laboral con una nueva ley de prevención o acabar con el dumping fiscal entre CCAA con una reforma fiscal integral que acabe con la economía sumergida y en la que aporte más quien más tiene.

La puesta en marcha de una estrategia sanitaria es otra de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, prestando especial atención a la salud mental; así como elaborar una agenda propia frente al cambio climático o una reforma de la Administración.

"Esto no es una carta a los Reyes Magos. En Asturias a través de los fondos de reconstrucción se va a poner mucho dinero sobre la mesa", ha recordado Fernández Lanero, que ha manifestado que se trasladarán todas las reivindicaciones a todos los grupos políticos porque "todos deben saber lo que pedimos y los trabajadores tienen el derecho a saber lo que van a hacer cada uno de los partidos si gobiernan".